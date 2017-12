La recuperación de la Plaza de Santiago, con dinero de los fondos europeos El pleno acuerda por unanimidad un plan de de rehabilitación urbana que se ejecutará, si se aprueba, con el proyecto del DUSI de la Diputación MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 22 diciembre 2017, 09:25

Los cuatro grupos con representación municipal aprobaron ayer en pleno por unanimidad la propuesta de CáceresTú para actuar en la Plaza de Santiago. La concejala Consolación López denunció que no se trata de una zona cualquiera, sino que tiene implicaciones turísticas importantes como «el camino de Santiago o los visitantes que llegan desde San Blas». Los propios residentes han hecho numerosas llamadas de atención por el abandono de esa parte de la ciudad, con casos reiterados de consumo de droga y alcohol en la calle o peleas entre ciertos individuos e inseguridad. Hace solo unos días se acordó la creación de un grupo de trabajo, pero la recuperación integral del barrio irá más allá. Según el anuncio que hizo el portavoz del equipo de Gobierno ayer la actuación se financiará con los fondos europeos del DUSI que abandera la Diputación junto a Cáceres y una veintena de municipios.

«Escucharemos las propuestas vecinales. No se hará lo que diga el Ayuntamiento, sino lo que propongan los ciudadanos. Igual que en la Concepción», detalló Rafael Mateos. El concejal del PP calificó de «oportunismo político» la moción de CáceresTú. «Llega cuatro meses tarde», lamentó. Mateos apuesta por dar contenido y financiación a esa idea de recuperación de la Plaza de Santiago con el DUSI por el que se pueden obtener hasta 6,2 millones para distintas iniciativas en la provincia. Diputación aportaría el 20 por ciento. En caso de que fallase esa vía, la alternativa propuesta es el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

El PSOE, que ya alertó del problema en septiembre del año pasado y pidió actuar «de forma urgente» en la plaza, ha dado ideas como el montaje de un parque infantil que tendría un efecto disuasorio para quienes han convertido ese punto en un lugar de consumo de alcohol en la vía pública. Luis Salaya, portavoz socialista, destacó ayer que está demostrada la eficacia de medidas como esa.

Antonio Ibarra (Ciudadanos) recordó que no se trata de un problema exclusivo de la Plaza de Santiago sino de gran parte del centro urbano.

«Proponemos un plan a largo plazo que no se ve en la mesa de trabajo constituida», incidió Consolación López. CáceresTú alude no solo a cuestiones de inseguridad, sino contenedores, limpieza o servicios básicos que no tienen la cobertura mínima en esa parte de la capital, entre ellos el gas o la fibra óptica.