Luis Salaya: «Recojo el reto de que tengo que ser un político más conocido»

Luis Salaya Julián (Cáceres, 1988) se levantó ayer temprano. Por experiencia sabe que el lunes posterior a las primarias por las que se le ha elegido candidato socialista a la alcaldía de Cáceres hay que estar al pie del cañón y disponible para los medios. Hace cuatro años, reconoce él mismo, le pilló más desprevenido este pasaporte que le concedieronn los militantes de su partido hacia la campaña electoral. Un 70,4% de los que votaron el domingo pasado lo hicieron a su favor, frenta al 26,91% de Susana Padilla.

-¿Cómo afronta esta victoria tras tener que competir contra una aspirante algo inesperada?

-En el PSOE cuando se abre un proceso se abre de verdad, no son procesos de postureo, cualquier militante se puede presentar. Me siento muy respaldado y muy agradecido por la militancia por haber respaldado el trabajo de estos años con una amplia mayoría.

-¿Cómo será el trabajo estos meses haciendo precampaña y como portavoz?

-Tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo y prepararnos para unas elecciones, empezando a elaborar propuestas. Lo que más nos preocupa es empezar a atraer empresas a la ciudad. Desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho, la ciudad está en una situación crítica. El papel del turismo es muy importante pero es muy mejorable. De todo lo que ha pasado en estos tres años lo que más me preocupa es que seamos la única ciudad en Extremadura que pierde turistas.

-HOY publicó el pasado sábado una encuesta sobre los resultados en Cáceres y el PSOE bajaría del 27,6% al 20,8% de los votos.

-Nosotros tenemos encuestas propias que nos dan mejor. No le doy demasiada importancia ni a la que ha publicado HOY ni a las nuestras porque entendemos que cualquier encuesta hecha antes de la moción de censura pierde valor. Pero agradecemos mucho que se hagan encuestas porque nos interesan, nos dan información muy útil. La moción de censura marca un punto de inflexión y lo anterior pierde vigencia, pero lo que pase a partir de ahora será importante. A la vuelta del verano, en octubre, ya veremos qué dicen las encuestas. La sensación que tengo es que vamos a ganar las próximas elecciones.

-¿Se ve como alcalde?

-Sí, me veo como alcalde y creo que vamos a ganar, no digo que seamos segundos y consiga los votos para gobernar. Creo que no habrá mayorías absolutas y que vamos a ser primeros.

-El mensaje que le lanza la encuesta es que aún no es un político muy conocido en la ciudad.

-Es un reto que sí que recojo, porque nos lo dice vuestra encuesta y es algo que percibimos también en otros ámbitos. Nuestra sensación es que mi conocimiento ha aumentado mucho en estos años y aumentará más cuando estemos en campaña electoral. Yo achaco esta situación a que no tenemos televisiones locales, lo que hace más difícil que la gente relacione cara con nombre. Cayetano Polo, como líder regional, tiene una visibilidad muy importante en televisión. Pero ya estamos trabajando en esto.

-¿Ser joven ha sido un handicap para usted?

-Yo cumplo ya 30, lo estoy deseando. La edad ha sido el mayor reto que he tenido que superar con mi imagen pública. Hace cuatro años gané las primarias por tres votos con muchísimas dudas de algunos compañeros que entendían que era peligroso tener un candidato tan joven, y casi cuatro años después son esos mismos compañeros después de haber visto el trabajo los que me han reelegido con más de un 70 por ciento de apoyo.

-¿Le ha dado tiempo a terminar la carrera de Derecho?

-No, estoy terminando ahora. Es una cuestión personal y he decidido no dar muchas explicaciones. Es un tema por el que se me pregunta porque tengo 29 años. Yo tengo una actividad profesional que me permitiría dejar la política mañana.

-En las primarias del PSOE mantuvo un perfil bajo y su apoyo fue más a Patxi López que a Pedro Sánchez.

-Me pidieron muchos compañeros que mantuviera un perfil tranquilo. Me lo pidieron en la lógica de que veníamos de procesos muy duros internamente y era algo que me su ponía un desgaste público. La ciudadanía no nos puede ver permanentemente ocupados en cuestiones internas.

-¿Quitaría la bandera de España de la Fuente Luminosa si fuera alcalde?

-No. Mi crítica a la bandera pasa por que fue un dispendio económico y por el aprovechamiento de los símbolos que se hizo desde algunos sectores de la derecha en el conflicto catalán. No me voy a dedicar a quitar banderas, pero si hubiera sido alcalde no la hubiera puesto. Las banderas han servido para tapar la corrupción del Partido Popular.