«Recojo a la mujer como un ente estético y por el que siento profunda admiración» Alfonso Barriga junto algunos de sus cuadros de mujeres en 'Los siete jardines'. :: jorge rey El autor y profesor cacereño expone en el bar 'Los siete jardines' la muestra 'Feminae', que recoge 25 óleos de pequeño tamaño Alfonso Barriga Pintor CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 1 octubre 2017, 08:45

Mujeres que trabajan, que miran al horizonte, mujeres que bailan, que leen. Madres, hijas. En estancias oscuras o a plena luz. Iluminadas por la alegría o por la sombra de alguna pena. Alfonso Barriga recoge más de 25 óleos de mujeres en el espacio 'Los siete jardines', en pleno corazón de la Parte Antigua. Pintor vocacional, academicista, con una estética clásica, Barriga reconoce que le mueve en esta muestra en ánimo de homenajear a la mujer y de captar también «la belleza femenina». 'Feminae' puede verse hasta que termine octubre en esta cafetería-sala cultural con jardín que mira a la Montaña.

-¿Cómo le gusta recoger el mundo femenino?

-Me gusta mucho pintar la figura humana, y el mundo de la mujer me produce buenas sensaciones, me siento bien haciendo esta temática.

«A los jóvenes les digo que no tengan miedo, que admiren y aprendan las cosas»

-¿Es un homenaje, una mera recreación?

-Es un poco todo. Recojo a la mujer en distintas facetas. Unas están trabajando, otras se dedican a la danza, tareas diarias, otras están posando...la recojo como un ente estético, alguien que para mí es puro arte. Me gusta dar una referencia de la mujer a la que retrato, y también qué intento yo transmitir. Yo siento una profunda admiración por el mundo de la mujer. Cada vez somos más conscientes de lo que representáis, de los valores que tenéis. Estáis despuntando en todo.

-¿Cómo es el proceso creativo?

-Tengo una colección de fotografías propias, otras las tomo de aquí y allá. Lo que me llama la atención lo guardo, pero yo hago una metamorfosis. Cambio el colorido, el enfoque, voy introduciendo cambios en los escorzos, añado cabello, lo quito, juego con todo.

Multiculturalidad

-La exposición tiene un carácter muy multicultural. No aparece sólo la mujer occidental.

-Hay distintas culturas, distintas etnias. Hay mujeres indias, orientales, hay gitanas, distintos estratos sociales.

-Parece atraerle también mucho el mundo del baile.

-Ha coincidido que tenía algún apunte ya. Me gusta la pose del baile flamenco por lo que comporta, por el movimiento.

-Exponer en bares o en espacios como éste, ¿le gusta?

-Es a lo que nos ha llevado la política de haber cerrado salas, de la crisis. Yo expuse en todos los sitios donde se podía, en todo lo que estaba abierto, como en la sala de Caja Extremadura, en el Brocense, en la sala Municipal. Donde no he expuesto ha sido en Pintores 10, que me parece un lugar que no tiene demasiados visitantes. Lo bueno de este sitio es que por aquí pasa mucha gente de fuera, con lo que consigo que me vea gente que no es de aquí. Es un sitio muy digno.

-Usted es profesor en el IES El Brocense. ¿Ve interesados a los jóvenes en el mundo del arte, cómo se les puede tirar el anzuelo?

-Sí, imparto Artes Plásticas y Dibujo Técnico. Yo lo primero que hago es decirles que vengan a mis exposiciones. Les digo que todos estamos aprendiendo, y yo el primero. Cuando llegan a clase lo primero que hacen es tapar lo que han hecho. Les digo que no tengan miedo, que cada uno tiene facilidad para unas cosas, pero que las admiren y las aprendan, que tengan un bagaje. Hay que sacarles el jugo. Les hablo de mis pintores y artistas favoritos. Cuando hay exposiciones importantes se lo saco por Internet, y como es educación plástica y audiovisual tocamos también el mundo del cine. Ahora les he animado a ver la exposición de la Fundación Mercedes Calles, 'De Fortuny a Sorolla', todo hay que aprovecharlo.

-¿Cómo espectador qué le gusta más?

-Me gustan más los clásicos, uno ha estudiado más a los clásicos, por mi formación en Bellas Artes en Madrid y en Sevilla. No digo que no a nada, hay arte de vanguardia que me interesa. Pero cuando se conocen las claves, sabes si una cosa es artística o no, y a veces un simple trazo me puede gustar, le puedo encontrar algo. Me gusta la pintura que tiene un dibujo sólido, una composición estudiada y un dominio del color.