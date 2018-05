Reclaman intérpretes de lengua de signos en los actos públicos que se celebren en Cáceres Una la intérprete de lengua de signos, en una rueda de prensa ofrecida por Valentín Pacheco en Cáceres. La Asociación de Personas Sordas también reclama intérprets en puestos de atención e información al público EUROPA PRESS Jueves, 17 mayo 2018, 20:26

La Asociación de Personas Sordas de Cáceres (APSCC) ha destacado la necesidad de contar con intérpretes de lengua de signos en los actos públicos y comparecencias que se celebren en la ciudad, así como en puestos de atención e información al público.

Así lo han reclamado en un 'café signado' que han ofrecido este jueves en Cáceres el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, Ángel Soria, la técnico de este colectivo Rosa Álvarez, y la intérprete de lengua de signos Myriam Gallardo.

La asociación ha destacado la necesidad de lograr la «igualdad y la autonomía personal» de las personas sordas, por lo que ha reclamado que todos los actos e intervenciones públicas que se celebran Cáceres cuenten con intérpretes en lengua de signos.

Los responsables de esta asociación han explicado que este colectivo nació en 1979, y desde entonces atiende a personas con discapacidad auditiva no solo de Cáceres ciudad sino de toda la provincia, tras lo que ha aseverado que fue «la primera en reivindicar y tener el servicio de intérprete de lengua de signos en Extremadura».

En cualquier caso, ha alertado esta asociación que desde la crisis «no puede garantizar» este servicio de intérprete de forma permanente, ya que depende de la aprobación de los proyectos que cada año presenta.

Así, y señala la asociación aunque la mayoría de las personas que acuden a este colectivo son usuarias de la lengua de signos, también atiende a personas que no la usan, que utilizan audífonos o implantes cocleares y se defiende en oral, lo que «no significa que no tengan problemas y reivindicaciones» que pasan por el alto coste de los audífonos que no están subvencionados o la instalación de bucles magnéticos en los espacios públicos.

«No solo no se nos oye, sino que no se nos ve»

En ese sentido, los responsables de la asociación señalan que el «principal» problema de las personas sordas: «no solo no se nos oye, sino que no se nos ve», ya que este colectivo es «invisibles para la inmensa mayoría de la sociedad».

«Realmente solo se nos ve y no siempre cuando signamos, cuando hablamos con la lengua del silencio», señala este colectivo en nota de prensa, en la que apunta que «la invisibilidad genera falta de reconocimiento y por tanto desigualdad».

En su vida cotidiana, las personas sordas encuentran problemas como que no se cuenta con intérpretes ni con personas con formación básica sobre lengua de signos en puestos de atención e información pública, en los que «el contacto e información es exclusivamente para oyentes».

Tampoco tienen acceso las personas sordas a espacios y actividades de ocio o en conferencias y actos públicos porque «no hay intérpretes de lengua de signos y carecen de bucles magnéticos».

Añade esta asociación que aunque en la actualidad se pueden ver estos intérpretes en televisión «en algún u otro programa», consideran que «la sociedad en general no es consciente de la importancia de este profesional para las personas sordas usuarias de la lengua de signos».

«La mayoría de las personas no se paran a pensar que el/a ILSE cuando signa tiene abierto un canal comunicativo y que cualquier objeto, sonido que se interponga entre él/ella y la persona sorda supone una interrupción, un corte en dicha comunicación», señala esta asociación, que reclama una «mayor visibilidad» de estos profesionales, y mayor respeto a su trabajo.

Finalmente, señalan que «la mejor manera de hacer visible a este profesional es normalizar su presencia tanto en la mayoría de los actos públicos de nuestra ciudad como en los privados», concluyen.