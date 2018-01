La UEx reclama al Ayuntamiento de Cáceres que le arregle los accesos al campus El área municipal de Infraestructuras responde que el viario de la zona universitaria no es competencia suya MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 8 enero 2018, 07:21

La Universidad de Extremadura le pide al Ayuntamiento de Cáceres que actúe. Quiere que pase a la acción y solucione las deficiencias que existen en los accesos al campus universitario. La UEx se ha dirigido por escrito al Consistorio para reclamar unas mejoras que considera muy necesarias. Por las instalaciones pasan los cerca de 10.000 alumnos que hay en la capital cacereña, además de profesores y profesionales de distintas ramas. Sin embargo, el equipo de Gobierno local se desmarca de las reivindicaciones que le han hecho llegar por entender que dar solución a esos problemas está fuera de sus competencias.

El asunto se vio el pasado 15 de diciembre en la reunión semanal de la Junta de Gobierno local. El escrito lo había remitido el vicerrector de Infraestructura y Servicios Universitarios. Planteaba «la reparación del viario interior y exterior del campus». La respuesta municipal, no obstante, es que no le corresponde al Ayuntamiento esa intervención. Se basa en un informe emitido por el jefe del Servicio de Infraestructuras. Toda su argumentación avanza en la misma dirección. El Consistorio no es competente.

Por ejemplo, la UEx quiere que se adecue la señalización y «actuar sobre la glorieta existente entre las avenidas de las Ciencias y de las Letras».

Desde el Vicerrectorado se solicitó por escrito la reparación de viales interiores y exteriores

El área municipal de Infraestructuras remarca de forma textual que no es posible, ya que -advierte- «el viario del campus universitario no es competencia de este Ayuntamiento y por tanto no puede actuar sobre él».

El acuerdo de la Junta de Gobierno se basa en ese criterio para dar una respuesta negativa. La misma también afecta a otra de las zonas en las que el Vicerrectorado entiende que se necesitan labores de acondicionamiento, los accesos de la parte trasera. En este caso, inciden los técnicos municipales «se trata del camino de los Carboneros, recogido en el catálogo de caminos del Ayuntamiento de Cáceres y que discurre atravesando terrenos de titularidad de la Universidad de Extremadura a izquierda y a derecha en su primer tramo. No se trata, por tanto de una carretera, sino de un camino agrícola», responde.

16 kilómetros

El citado camino figura con el número 64 de los 205 que se aprobaron de forma definitiva en el último pleno municipal. Arranca en el casco urbano, en la avenida de la Universidad y va a parar al llamado camino de los Lecheros. Tiene una longitud de más de 16 kilómetros, exactamente, 16.856 metros.

En su parte inicial permite la entrada a distintas dependencias universitarias, como la Facultad de Empresa y Turismo, Veterinaria, Ciencias del Deporte... También lleva hasta el Refugio San Jorge de animales. Lo que viene a decir el Ayuntamiento es que esa parte no es un acceso propiamente dicho. «Esta zona 'trasera' no se encuentra urbanizada y, por tanto, no puede considerarse como un acceso urbano la posible entrada desde el camino».

Quienes se propongan llegar hasta la Facultad de Veterinaria tienen ya entrada «desde el viario principal del campus universitario», se recuerda.

Asimismo, toda esa zona se enmarca en el sector S.5.01 del actual planeamiento urbanístico vigente. En el Plan General Municipal (PGM), avanzan los técnicos, ese sector aparece como «suelo no urbanizado» aún. «Cuando se complete el deber de urbanización, los viarios serán urbanos y dispondrán de los servicios» que establece la Ley del Suelo de Extremadura, entre ellos, pavimentación, acceso peatonal, alumbrado... El Ayuntamiento se agarra, así, a a ese doble argumento para rechazar intervenir en el campus. Por un lado, son terrenos sin urbanizar que ni siquiera se pueden considerar un acceso 'oficial' y, por otro, carece de competencias.