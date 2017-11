«La receta del éxito empresarial no consiste en una sola variable» Diego Peña presenta esta tarde su publicación. :: lorenzo cordero El consultor Diego Peña presenta esta tarde en el Chalé de los Málaga su primer libro sobre claves estratégicas en el ámbito empresarial PABLO CALVO Cáceres Martes, 28 noviembre 2017, 07:14

Diego Peña, consultor de empresas y responsable de Investifica, presenta esta tarde, a las 19.30 horas, en el Chalé de los Málaga, 'Diferenciación competitiva. Bases estratégicas para empresas de éxito', publicado por la Editorial Ra-Ma. La presentación contará con José Luis Coca, decano de la Facultad Empresa, Finanzas y Turismo; Pedro Arroyo, director territorial de Cajalmendralejo, y dos de las tres personas a las que Peña agradece su apoyo en la publicación de la obra, Alfonso Pitarch y Carlos Ongallo; el tercero es Eduardo Chacón. Es su primer libro centrado en el ámbito empresarial, aunque ya editó uno anterior sobre baloncesto, su otra gran pasión.

- Es consultor de empresas desde 2006. Prácticamente ha coincidido con la crisis. ¿Cómo lo nota su actividad?

- Personalmente estoy contento, poco a poco hemos ido consolidando la profesión y hay buenas perspectivas. No lo he notado demasiado, la verdad, quizás porque desde el inicio me planteé no intentar abarcar demasiado sino hacer un buen trabajo. Es cierto que en los años de vacas gordas se han visto cosas lamentables, pero ese tiempo pasó.

- Un libro sobre competitividad empresarial en una ciudad y región que no destaca precisamente por dinamismo en este ámbito.

- Es verdad, y en parte eso ha hecho que este libro haya sorprendido, el que haya sido creado desde Extremadura, a la que a veces le falta reconocimientos en este campo. Desde Cáceres también se pueden hacer cosas interesantes en el sentido de la gestión empresarial y de aportar conocimientos para la empresa. Debemos tener claro que en lo que se refiere a la dirección, organización, estrategia empresarial, etcétera, y aunque se habla mucho de innovación, se repiten siempre una serie de conceptos, que también aparecen en este libro, pero de una forma a veces crítica y otras con nuevos enfoques, y sobre todo siempre aportando soluciones y una cierta positividad.

- ¿Existe una receta mágica para tener éxito con un negocio?

- Según lo que pongo en el libro, sí, pero claro, la receta del éxito no es una sola cosa, es un conjunto de variables que, efectivamente, si se llevan a cabo hay muchas más probabilidades de tener éxito que si no se tienen en cuenta. No es una sola variable la que te lleva al éxito, no es solo el liderazgo por parte de alguien con mucha cualificación, ni es únicamente desarrollar productos innovadores, sino una serie de factores que conjuntados te pueden llevar a lograrlo. Yo hablo de 20 bases estratégicas: tener una buena organización, conocer bien tu demanda, innovar por supuesto, etcétera.

- ¿Cuál es el principal error que cometen los empresarios?

- Hay mucho problema con la gestión empresarial. Un empresario empieza con algo que saber hacer, que se le da bien, se ve con capacidad para poner sus productos a la venta; si tiene éxito, ahí empieza una fase de crecimiento. Cuando una empresa es pequeña, los errores que se pueden cometer a nivel de organización no se notan mucho, pero cuando creces es cuando empiezan a notarse. ¿Por qué? Porque el empresario sigue haciendo lo que sabe, que es el producto, el servicio que presta, pero no sabe de gestionar la empresa, es decir, organizar bien el personal, proporcionar incentivos adecuados, conseguir un equilibrio en la estructura financiera, ... ahí empieza a naufragar. Entonces vemos que esa empresa que tenía éxito porque disponía de un determinado producto muy bueno, cuando ha crecido no ha sido capaz de adaptar su estructura a su propia estrategia competitiva.

- ¿La financiación es otro obstáculo principal?

- Una de las cosas que aparecen en el libro es que hay varios conceptos que se han instaurado en el ámbito empresarial como si fueran verdades absolutas. Hablando en general del tema monetario, una de esas verdades es que las empresas se crean para ganar dinero. Yo tengo un matiz: también se crean para prestar servicios y proporcionar bienes a la economía, y como derivado de eso, si lo haces bien tendrás beneficios. Muchas veces se hace al contrario, se dice: vamos a ganar dinero y a ver cómo nos organizamos para conseguirlo. Por eso se ven algunas burradas, en empresas pequeñas, que no invierten lo suficiente en capital humano para crear una buena estructura, pero también en ámbitos más grandes.