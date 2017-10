Rafael Mateos: «No aceptamos chantajes»

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Rafael Mateos, ha criticado esta mañana la actitud de los sindicatos, inflexibles, según él, tanto en mesa de negociación como en las reuniones paralelas. De esta forma responde a las acusaciones de CSIF, UGT y CCOO al afirmar que el Ayuntamiento les ha engañado y mentido al abordar la revisión salarial.

Mateos destaca que hubo una primera oferta municipal que incluía la incorporación de un complemento para toda la plantilla así como el reconocimiento del nivel dos de la carrera profesional. «Esto no lo hacen otras administraciones, pero a los sindicatos no les pareció bien», lamenta Mateos.

Así las cosas, la mesa se rompió tras la petición sindical de mejorar las ayudas sociales con 200 euros de forma lineal, subida de un 50% en ayudas de estudios y hacerlas extensivas a cónyuges. Según Mateos el coste superaba los 200.000 euros. «No aceptamos chantajes», advierte el portavoz, que destaca que no se pondrá en riesgo el presupuesto.

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy medidas de control de productividad y eficacia que afectan al régimen de compatibilidades y a las guardias localizadas de los funcionarios.

En relación a la negociación del presupuesto, Mateos ha mostrado su disposición a hablar con todos los grupos aunque la cercanía con Cs parece evidente. Los técnicos ya estudian el impacto de la medida que pide la formación naranja, reducir el IBI hasta llegar a un millón de euros. »No hay líneas rojas. Estamos dispuestos a hablar con todos, pero el PSOE no ha hecho propuestas, no tiene modelo de ciudad. CáceresTú lo hizo en la reunión que tuvimos y se comprometió a pasarlas por escrito en cinco días. No lo ha hecho, quizás por miedo a que esas condiciones se puedan cumplir», ha reflexionado el portavoz del equipo de Gobierno.