«Si quiere entrar en el Edificio Múltiples, tiene que enseñar el DNI» Identificación. Un grupo de personas espera a la puerta de entrada al Múltiples para que el vigilante las identifique. :: j.r. Los vigilantes deben identificar a todas las personas que acuden al bloque administrativo pero no trabajan allí MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 25 julio 2017, 08:00

No dan abasto. «Esto es como el Carrefour en hora punta», bromea un hombre. Es media mañana y la cola empieza a crecer. Allí no se vende nada, tampoco se entregan regalos ni se trata de un bar de moda o una actuación musical. Es el edificio Múltiples, el principal centro administrativo de la capital cacereña. En el inmueble de la Junta de Extremadura tienen su trabajo unos 400 funcionarios. Cientos de personas acuden cada día a realizar sus gestiones.

Desde hace unas semanas el escenario ha cambiado. «Hay que identificarse», explica el vigilante de turno a quien quiere entrar. Y debe hacerlo no solo de palabra, sino con el Documento Nacional de Identidad. Su número y su nombre quedan registrados. Para los profesionales de la seguridad del bloque es un verdadero engorro, ya que deben tomar nota de cada detalle y pasarlo a una lista que no para de crecer. Para los visitantes del bloque tampoco es plato de buen gusto. La espera a veces se alarga más de lo deseable.

Es un ambiente abonado a las quejas pero tiene una explicación sencilla, por razones de seguridad. El Múltiples ya contaba con un escáner y un arco de seguridad. Bajo su lupa, en teoría, iban pasando quienes se desplazan por distintos motivos al edificio. Sin embargo, la tecnología no siempre funciona y puede ocurrir que las averías se alarguen más d lo esperado.

La Junta 'blinda' el edificio administrativo tras producirse algún episodio violento con empleados

Comenzaron a funcionar en diciembre de 2012 dentro del paquete de medidas que se incluyeron en la nueva contrata. Hasta entonces se entraba en el Múltiples como si tan cosa. El arco de seguridad se estropeó y ha estado sin funcionar desde agosto del año pasado hasta finales de mayo. «La seguridad de los trabajadores no se puede cuestionar por lo que cueste una reparación», denunció Miguel Lázaro, delegado sindical de CSIF.

La Junta de Extremadura agilizó los trámites para resolver el problema a raíz de un suceso que ha sido decisivo para que se potencie la seguridad por todas las vías. Ocurrió el 18 de mayo y obligó a intervenir a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Dos funcionarios resultaron agredidos y una trabajadora social llegó a recibir incluso amenazas de muerte.

El incidente se produjo en los servicios territoriales de Cáceres, en el área destinada al Servicio de Adjudicación de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo. Uno de los profesionales agredidos pertenecía a la Consejería de Sanidad. Recibió una patada del agresor, mientras que otra funcionaria de la Consejería de Economía e Infraestructuras fue golpeada en la cabeza y le rompieron las gafas. Fue entonces cuando desde la administración regional se anunció que ya se habían tomado «todas las medidas para garantizar la seguridad de los funcionarios».

Cambios

Las novedades se han ido sucediendo. Por ejemplo, a los dos vigilantes de seguridad que están en la entrada, se suma ahora otro más de forma permanente en la cuarta planta. Es una fuente natural de conflictos esa parte del edificio, debido a las protestas que trasladan demandantes de viviendas sociales que se sienten injustamente tratados y a veces llegan a manifestarse de forma violenta.

La reparación de los elementos de seguridad que estaban inoperativos y el refuerzo de personal de vigilancia no han sido las únicas soluciones. Ahora todo el que entra en el Múltiples queda registrado. Y ello se traduce en que hay que facilitar la identificación a un vigilante que en ocasiones está desbordado. Las colas no son continuas pero sí se pueden ver con cierta frecuencia. Es el caso de un hombre de mediana edad que solo quería recoger un impreso y que se quejaba por tener que esperar mientras el responsable de seguridad iba copiando en un folio, a bolígrafo, los nombres y el DNI de quienes le precedían. El Múltiples tiene 15.000 metros cuadrados. Por allí pasan a diario unas mil personas. Eso sí, en ese recuento se incluye Correos y a los propios funcionarios. A ellos no se les pide DNI. En los días de más afluencia el listado de visitantes llega a rondar los 500. El vigilante deja de vigilar y se convierte en 'apuntador'.