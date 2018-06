Puntadas para mujeres poderosas Pepe Reyes exhibe diez modelos en el Museo de Cáceres. :: l.cordero 'Vestir las emociones' muestra los diseños del figurinista extremeño Pepe Reyes CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 17 junio 2018, 09:41

cáceres. El diseñador Pepe Reyes repitió en varias ocasiones durante su estancia en Cáceres dentro del Festival de Teatro Clásico que su presencia en el mismo había estado llena de imprevistos. «Llevaba cinco meses sin trabajar porque esto es así, y justo ahora ando muy ocupado». El mundo del cine y la televisión tiene estos caprichos, montañas rusas laborales que hacen que este mundo sea imprevisible y no tenga nada que ver con la rutina. Reyes es el artífice de la exposición 'Vestir las emociones'. Ubicada en el Museo de Cáceres hasta el próximo 1 de julio ofrece una decena de trajes elaborados por el figurinista zafrense, uno de los profesionales más destacados en el mundo del cine y la televisión.

Dos salas del Museo de Cáceres muestran la majestuosidad de trajes que han cubierto a mujeres poderosas. No es una colección cualquiera, ya que muchos de estos trajes han podido verse en la ciudad durante el rodaje de series como 'Isabel' o 'La Catedral del Mar', que se está emitiendo actualmente. La actriz Michelle Jenner lució uno de los trajes que ofrece la exposición, que puede verse de manera gratuita. De esta serie, que fue todo un éxito televisivo, también puede verse el traje de Boabdil que llevó el actor Álex Martínez. Hay también vestuario de la película 'La Corona Partida' y de 'Carlos, Rey Emperador'. De 'La Catedral del Mar', cuyo rodaje también transcurrió en Cáceres, puede verse el traje que llevó el personaje de Mar, interpretado por Michelle Jenner, que encarna el papel de Elionor en esta serie sobre la obra basada en la novela de Ildefonso Falcones. Diseñados por este creador, los modelos, cargados de delicadeza y detalles, han sido elaborados en la Sastrería Cornejo y en The Pull Fashion Service, ambos en Madrid. Las salas del museo que acogen estos diseños envuelven los modelos en las diferentes sensaciones lumínicas de cada estancia, donde se pasa desde la oscuridad hasta la luz.

«Cáceres se ha convertido en una segunda casa por los exteriores que he podido hacer, conozco la gente de aquí, las calles», recordaba el pasado miércoles durante la inauguración del Festival de Teatro Clásico. «Puedes hacer un diseño de personaje y hacer una entrega, pero a mí me gusta supervisar hasta el último figurante, para ello te tienes que implicar mucho en el rodaje, me gusta tener un control».

«Más que crear una colección, lo que yo quería crear eran personajes»

Titulado en Diseño de Moda por la Alta Escuela de moda italiana Artymoda en 1991, Reyes inició su trayectoria profesional como estilista de la cadena Telecinco entre 1992, en donde participó en formatos de entretenimiento, ficción, galas, entregas de premios e informativos. Recuerda sus inicios. «Todo viene un poco por el dibujo y por el cine, porque a mí de pequeño lo que más me gustaba en Zafra era meterme en el cine, después, más mayor, descubrí directores y fui fijándome en los personajes y en la psicología de cada uno». Su pasó tardó en definirse, y daba saltos entre Historia del Arte o Bellas Artes. «Pronto me di cuenta de que más que crear una colección lo que yo quería era crear personajes».

Además del mundo televisivo, se ha fogueado diseñando también en el teatro, creando el vestuario de montajes como 'Karaoke', 'Mentiras, incienso y mirra', 'El huésped se divierte' o 'Yorik', junto a directores de escena como Juan Luis Iborra o Eduardo Vasco (director con presencia también en este festival con la obra 'El Caballero de Olmedo'). En cine 'Los años desnudos' o 'Vida y color' han sido títulos en los que ha participado, igual que en 'La Corona Partida', que fue proyectada el jueves en la Filmoteca de Extremadura, una proyección tras la que hubo una charla con el propio Pepe Reyes.

Respecto a la serie 'La Catedral del Mar' dice que aunque ha visto el premontaje de dos primeros capítulos, pero estoy reservándome para verlo con calma, sin interrupción de publicidad, pero lo que puedo ver por todo lo que me va llegando es que gracias al equipo y todo el departamento el resultado ha sido muy bueno». Reflejar cómo era el pueblo en aquel momento (la Barcelona del siglo XIV) resultó «algo menos lucido que las reinas que podemos ver en el museo». Es también su trabajo recoger la miseria y así lo hizo, en todo un catálogo de personajes, con su mirada única y sus puntadas poderosas.