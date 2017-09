«No puede permitirse pernoctar en un parking»

Nemesio Vivas es el gerente del camping de Cáceres desde su reapertura en 2006, que explota en régimen de concesión. Tiene muy clara su postura ante el anuncio de apertura del área estancial de Fratres, que sustituiría al de Valhondo. «Está bien que se pague por los servicios, que puedan cambiar el agua, pero no debería permitirse que la gente pernocte allí». Asegura que la falta de control hace que en Valhondo se produzcan irregularidades, como personas que aparcan allí más que el tiempo permitido, y que lleguen a quedarse varios días. «Ningún Ayuntamiento puede permitir que se haga una acampada libre, y que el turista no deje dinero en la ciudad». Esa falta de control sobre la gente que llega al área estancial de Valhondo puede generar, tal y como asegura Vivas, situaciones de inseguridad. En cualquier camping, igual que en cualquier hotel de la categoría que sea se requiere un registro, que es lo que garantiza conocer la identidad de las personas que están utilizando esos servicios. Le parece que ese uso descontrolado puede suponer una «competencia desleal» a su negocio. Sugiere que deberían estar concebidas para las personas que tienen autocaravana y quieren desplazarse a ver la ciudad, es decir, un mero estacionamiento que permitiera hacer un paseo por el núcleo urbano. Pero él no se atreve a recomendar un área que la gente utiliza no para el servicio concebido.

Respecto a la marcha del camping de Cáceres se muestra satisfecho. Los servicios que ofrece satisfacen a sus clientes, que le brindan comentarios muy positivos tanto en el libro de visitas como en Internet. La piscina es una de las joyas de la corona de este recinto , que cuidan con mimo y a las que están «abonados» decenas de cacereños. A finales de agosto, cuando se celebró la jornada de puertas abiertas en las piscinas municipales, Vivas se sentía satisfecho porque el nivel de ocupación era considerable. La abren hasta las once de la noche, para que, en los días de máximo calor, pueda aprovecharse este recurso.