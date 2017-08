El SES se puede enfrentar a indemnizaciones millonarias por el nuevo hospital Obra del nuevo hospital, que aún continúa. :: hoy Las constructoras esperan a que la Junta les devuelva el aval de 2,3 millones y recuerdan que faltan otros 450.000 euros de la liquidación MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 2 agosto 2017, 07:46

En 2007 la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras FCC, Placonsa y Joca inició los trabajos del nuevo hospital. Una década más tarde, otra UTE se ocupa de esos trabajos, ya próximos a finalizar, y la administración regional se ve con la primera adjudicataria en los tribunales. Dos sentencias y dos favorables a las empresas sobre la rescisión del contrato, como se infomaba desde HOY.

La última, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con fecha del 28 de julio. La resolución contractual que hizo el Servicio Extremeño de Salud (SES) en 2013 no está justificada, las sociedades no tuvieron responsabilidad en el retraso y, además, la Junta apenas presupuestó una partida de 361.000 euros en 2012 y 2013.

Cabe la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El letrado de la UTE se muestra tranquilo al respecto: «La sentencia es contundente y sobradamente fundamentada en Derecho. No creo que el Supremo variara sus conclusiones», asegura Juan María Calero.

Sostiene que el SES ahora debe devolver los 2,3 millones del aval incautado. A esa cifra, calcula, se suman otros 500.000 euros de intereses y las costas judiciales. Pero la factura no acabará ahí.

Calero entiende que llegar hasta aquí «ha sido innecesario y a la vez supondrá un coste adicional». En este sentido, recuerda que habría que añadir un seis por ciento, que establece la ley, sobre el importe de la obra más otras partidas adicionales. Las constructoras creen que la Junta tendrá que sentarse a hablar con ellas para valorar el montante de una reclamación por daños y perjuicios a la que el último fallo judicial también abre la puerta. «Sería de varios millones de euros», según Calero.

Sin contratar

No es solo que se haya confirmado, entiende, que «la administración exigió la realización de más obra que no estaba incluida en aquel proyecto», también pesaba sobre las empresas tras la resolución del contrato un expediente de prohibición de contratar con el SES. Es decir, en este tiempo no han podido presentarse a otros concursos, entre ellos el que se convocó para concluir la primera fase del centro hospitalario. De ahí la posible reclamación de perjuicios.

Un contencioso adicional es el de la liquidación, que la UTE calcula en unos 450.000 euros a su favor.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha convocado hoy una rueda de prensa para exponer la postura de la Junta ante los fallos judiciales.