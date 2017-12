El PSOE reclama proyectos para que se reactive el comercio local de Cáceres Calle San Pedro, adornada ya con luces navideñas. :: l. cordero Los socialistas instan al equipo de gobierno a presentarse a la convocatoria de ayudas de la Junta, y sugieren acciones para esta Navidad REDACCIÓN CÁCERES. Martes, 12 diciembre 2017, 08:02

El Grupo Municipal del PSOE ha advertido de la mala situación que atraviesa a su juicio el sector del comercio en la ciudad en la que de los 9.759 parados registrados, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un 10 por ciento (989 personas) pertenece al comercio minorista.

El portavoz socialista, Luis Salaya, aseguró ayer en rueda de prensa, según informa Europa Press, que, aunque el pleno municipal aprobó la puesta en marcha del II Plan de Comercio Local, «nada se sabe del asunto», y lamentó que cada vez son más las personas que optan por hacer sus compras en ciudades cercanas, por lo que, de cara a la inminente campaña navideña, ha pedido que se pongan en marcha iniciativas que dinamicen el sector.

En este sentido, ha pedido al Gobierno local que no deje escapar las ayudas que la Junta de Extremadura convoca para la realización de proyectos de animación comercial y a las que el ayuntamiento cacereño no optó el año pasado porque los proyectos presentados no cumplían los requisitos. «En los años anteriores ni siquiera se han presentado proyectos», subrayó el portavoz socialista.

Estas ayudas, que al año pasado estuvieron dotadas con 200.000 euros para financiar hasta un máximo de 7.000 euros por proyecto, se publicarán en los próximos días y se abrirá el plazo para solicitarlas.

Consumo

De momento, en la Comisión de Innovación y Comercio que se celebra hoy, martes, los socialistas van a presentar un proyecto de realización de talleres infantiles de adornos navideños y huertos urbanos para que se lleve a cabo esta Navidad en el sector comercial y así «contribuir a incentivar el consumo en el comercio local.

«Vamos a presentar un proyecto ya elaborado para que lo utilicen y estamos dispuestos a seguir colaborando porque el comercio en esta ciudad lo está pasando muy mal», subrayó Luis Salaya, quien estuvo ayer acompañado por la concejal Mariángeles Corta, gerente además de Aeca.

Lo que el PSOE quiere es que en cuanto salga la convocatoria de estas ayudas, que podría ser en esta semana, se tengan preparados varios proyectos para presentarlos a lo largo de los meses porque el año pasado no se agotó el importe total de las subvenciones a nivel regional por la falta de solicitudes de los ayuntamientos, según recordaba ayer Costa.