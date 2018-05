El PSOE lleva propuestas de 250 millones de inversión en Cáceres al debate de presupuestos del Estado Juan Andrés Tovar, César Ramos y Pilar Lucio. :: jorge rey Las enmiendas comenzarán a estudiarse la próxima semana e incluyen un plan de empleo y 200.000 euros para la Cueva de Maltravieso M. M. N. CÁCERES. Jueves, 3 mayo 2018, 08:02

El PSOE critica los presupuestos del Estado y presenta enmiendas para Cáceres por 250 millones. Sostiene que las cuentas del Gobierno central son «claramente» perjudiciales para la provincia. De hecho, mantiene que la inversión es inferior a la de ejercicios anteriores si se saca de la foto la partida ferroviaria. «En Cáceres se invierte en alta velocidad porque este servicio ya llegará a tres cuartas partes de la población antes de 2020. Y si el Gobierno central quiere acabar con esa discriminación debe hacer la inversión en Cáceres», argumenta el parlamentario César Ramos.

La sede provincial del partido fue el escenario elegido para una comparecencia en la que también estuvieron el senador Juan Andrés Tovar y la diputada Pilar Lucio. El PSOE ha presentado enmiendas que afectan a la provincia cacereña por importe de 250 millones, pero no espera que salgan adelante. El debate arrancará en comisión a partir de la próxima semana. Se incluyen un plan de empleo regional que se cifra en 10 millones, la rehabilitación del museo provincial o mejora del entorno y acciones de conservación en la Cueva de Maltravieso por 200.000 euros. También, exenciones fiscales para empresas colaboradoras con motivo del 25 aniversario de la declaración de la Unesco para el Monasterio de Guadalupe.

Se aborda una inversión por el uno por ciento del PIB que para Cáceres serían unos 74 millones, más otros 40 de la deuda histórica. Además, se plantean inversiones por dos millones para las comarcas tabaqueras. En materia de cultura se apunta a la restauración de las murallas de Coria y Trujillo. Sobre la de Cáceres, César Ramos señaló que en contra de lo anunciado por el ministro de Fomento, la actuación con cargo al 1,5 por ciento cultural aún no está aprobada oficialmente por lo que no figura en los presupuestos estatales. Los socialistas critican que no se avanza en proyectos que se van alargando en el tiempo como la variante sur, la de Malpartida de Cáceres, el puente de Cabezuela, el trasvase de Portaje o el museo provincial, entre otros.

«Cáceres sale claramente perjudicado» en las cuentas del Gobierno central, opinan los socialistas

«Si quitamos la partida del ferrocarril, la inversión media en es de 154 euros en Cáceres. En España es de 217 euros», apunta César Ramos. «Son los presupuestos del engaño», concluye. La variante sur «igual la vemos cuando nos jubilemos», llegó a afirmar. Por su parte, el senador Tovar reseña que el presupuesto es «insolidario» ya que aumenta las desigualdades entre personas y territorios y «Cáceres sale claramente perjudicado». Pilar Lucio detalla que la apuesta de los socialistas pasa por intervenciones a través de unas 25 enmiendas. Permitirían ejecutar proyectos pendientes y supondrían una mejora para los cacereños.