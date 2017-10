El PSOE de Cáceres critica que se mezclen los datos de los mayores que viven solos con ocio EUROPA PRESS Martes, 3 octubre 2017, 13:42

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres considera una «total falta de respeto» hacia los mayores por parte de la concejala de Asuntos Sociales, Marisa Caldera, por hablar de un asunto «tan sensible» como los mayores que viven solos entre los bailes y concursos del Mes del Mayor, así como una falta de respeto hacia el Pleno, ya que la elaboración de un censo fue una petición del PSOE mediante una moción aprobada por unanimidad.

El portavoz municipal Luis Salaya recuerda que en el Pleno del pasado mes de diciembre fue aprobada por unanimidad una moción para la elaboración de un censo de personas mayores que viven solas, «y a día de hoy, casi un año después, nada de esto se ha cumplido».

Para Salaya no se trataba de una moción cualquiera, ya que se solicitaba este censo para tener «un mayor y más profundo conocimiento de la población de personas mayores, sus necesidades y sus aspiraciones para así poder plantear políticas eficaces y acordes con su situación, especialmente de las que viven solas».

«Confiábamos en que el IMAS, respetando la decisión del Pleno y habiendo asumido su responsabilidad, se hubiera dispuesto a elaborar este censo, informar al Pleno y presentar una batería de propuestas fundamentadas en los resultados obtenidos», subraya el portavoz socialista en nota de prensa, que critica que la concejala incluya las cifras de personas mayores que viven solas en la presentación de las actividades del Mes del Mayor, «lo que supone una falta al respeto institucional por no respetar, no informar, y derivar la acción del IMAS hacia un único ámbito».

El portavoz recuerda que el equipo de Gobierno «desoyó» las propuestas socialistas para convertir a Cáceres en «ciudad amigable para las personas mayores», ya que «se han cerrado los servicios públicos, retrasan las obras de accesibilidad, y desoyen las voces de la ciudadanía que quiere políticas justas y adecuadas para las personas mayores».

«O no entienden nada, o no quieren hacer nada más que lo que han hecho siempre, pan y circo. Nosotros queremos que las personas mayores disfruten del ocio y del tiempo libre, pero queremos, antes, asegurar un buen nivel de vida y una buena atención social, pero para ello hay que conocer su realidad, y el equipo de Gobierno no parece muy interesado en ello», concluye Salaya.