Vecinos de Cáceres, en contra del aparcamiento de caravanas Imagen de la zona estancial de autocaravanas en el edificio Valhondo, que se pretende trasladar al aparcamiento de Fratres. :: a. méndez La asociación de San Blas no quiere que desaparezca el área estancial de Valhondo y la de Fratres se opone porque se pierden aparcamientos CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 23 agosto 2017, 09:03

El proyecto del nuevo aparcamiento de autocaravanas proyectado para la zona de Fratres y que sustituiría al actual, ubicado en Valhondo, levanta ampollas en el movimiento vecinal. En Fratres no gusta la idea de que se quite espacio al aparcamiento en superficie y en San Blas temen quedarse sin un recurso que les da dinamismo. Para ambos colectivos, la mejor salida es que este parking se quede donde está. Tal y como se ha anunciado, este plan está ya en la mesa del área de contratación. Una vez que se concreten los detalles de la licitación se abrirá un concurso. Posiblemente se necesitaría una modificación del Plan General Municipal (PGM) antes de la licitación para adecuar el espacio a su nuevo uso. La idea es que la empresa adjudicataria pague un canon al Ayuntamiento. La gran diferencia del funcionamiento actual de Valhondo respecto al espacio de Fratres es que éste será de pago. La ubicación sería en la parte posterior de la gasolinera, en el lugar que actualmente ocupa el aparcamiento en superficie. No lo ocuparía de manera total, sino parcialmente.

Amador Hernández es el presidente de esta asociación vecinal. Cree que es un error ubicar en este sitio el parking para caravanas, y da varios motivos. Cree que «no reúne las condiciones». Uno de los motivos que alega es que «quitan espacios para los aparcamientos». Es un punto que da cabida a automóviles que acuden al Multiusos o a acontecimientos al Palacio de Congresos, tal y cómo señala este líder vecinal, que considera que tal y donde está cumple bien su función. «Es un aparcamiento disuasorio, que evita que los coches se tengan que acercar más al centro». Añade que el campo de fútbol que está junto al espacio de Valhondo debería haberse habilitado para acoger más caravanas, y señala que este espacio no ha estado bien organizado.

Aporta otra idea respecto a la ubicación del nuevo área para autocaravanas. Se trata del Parque del Príncipe, «que está aún más céntrico». Hernández se siente dolido por haberse enterado de este asunto por el periódico y sin recibir notificación por parte del Ayuntamiento. Tomarán medidas.

Ya se han puesto manos a la obra los vecinos de la barriada de San Blas, que han hecho un escrito que ayer entregaron en el Ayuntamiento. También hacen hincapié en que este anuncio se ha hecho de espaldas a los vecinos. «Nos hemos enterado por la prensa cuando ya se tienen tomadas todas las decisiones», explican en su texto Juan Antonio Hernández, Narciso Quintanilla y Félix Rodríguez, directivos de la junta vecinal. «No se entiende que ningún partido político haya alzado la voz por estas actuaciones, se nos escapa si el Ayuntamiento tiene otros motivos que los que cuenta».

Beneficio de los turistas

Consideran que al barrio le viene bien el trasiego de turistas, mucho de ellos extranjeros, que utilizan los servicios y comercios de esta barriada popular e histórica de la ciudad. Hernández asegura que es «una fuente de ingresos». Los turistas que arriban a la ciudad en autocaravanas y pernoctan en este área son, generalmente, de edad avanzada y muchos de ellos extranjeros. Su presencia beneficia a San Blas, insiste Hernández, que preside la asociación.

Cree que Fratres no es un punto que esté preparado para acoger esta infraestructura, y que Valhondo debería mantenerse con «la adecuación de las instalaciones y una normativa de funcionamiento». Es favorable a que se amplíe este aparcamiento de caravanas con el espacio de las pistas deportivas aledañas que, según asegura, están infrautilizadas.

En el escrito que se registró ayer en el Ayuntamiento de Cáceres se explica que durante años la asociación de vecinos de San Blas «ha venido demandando la adecuación y mantenimiento de la zona, así como la reforma de su sede, sin que hasta la fecha haya habido actuación al respecto». Son enérgicos y dicen que «por el bien del barrio, nos negamos rotundamente a que se tomen medidas que vayan en contra de los intereses de los vecinos, el barrio merece una mayor atención por parte del Ayuntamiento».