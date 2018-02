El proyecto de la mina de Cáceres revela que pagaría 223 millones en impuestos

Más de 2.700 millones en ventas, 263.000 toneladas de carbonato de litio producido, un flujo de caja de 960 millones de euros y más de 223 millones en el pago de impuestos a lo largo de un proyecto a 26 años. Son algunos de los datos que recoge el proyecto de explotación de la mina de Valdeflores y que ya está en el Ayuntamiento. La alcaldesa se comprometió ayer en hacérselo llegar a los grupos políticos con representación municipal y a convocar posteriormente una junta de portavoces, ante la trascendencia del asunto. Tecnología Extremeña del Litio, en un documento de 32 páginas, detalla los principales aspectos de su inversión en la capital cacereña para la extracción de litio en la falda de la Montaña. Tiene un plan de restauración con una partida propia de 16 millones de euros. El cráter de la mina «se convertirá en un lago y una reserva de agua dulce para Cáceres», resalta.

Los trabajos de recuperación en el área de minería se prolongarían entre el año 1 y el 16. En relación al tratamiento se extenderían desde el segundo año hasta el último. «La restauración comenzará en los primeros años en las instalaciones de residuos», refleja el proyecto. La empresa reafirma su compromiso de reponer tras la explotación la corta a cielo abierto, que se transformaría en un lago. Anuncia que retirará las construcciones que requiera la mina, «la superficie alterada se recuperará y revegetará» y si la administración lo autoriza se podrían mantener algunos edificios para darles otro uso.

Plan de explotación Mineral extraído. 27,7 millones de toneladas. Carbonato de litio producido 262.920 toneladas. Inversión en mina. 53,4 mill. Inversión en la planta. 272,3 Inversión total. 341,5 Ventas. 2.766 millones Impuestos. 223.753.000 euros Plan de restauración. 16 mill. Consumo de agua. 143.000 m3

Recreación recogida en el proyecto con la mina como lago. :: hoy

A lo largo del proyecto de explotación de la mina, que se presentó en la Junta de Extremadura el pasado mes de enero, se habla de Valdeflores como «la oportunidad», «una gran oportunidad de inversión», especifica. Alude a una inversión inicial que permitirá «crear una instalación de producción de litio de larga vida con un bajo riesgo». Califica el proyecto cacereño como el «más avanzado y con más probabilidad para seguir adelante» y contrasta con algunas de las acusaciones que se han vertido desde la oposición a esta iniciativa. Por ejemplo, que la mina multiplica el perímetro de la cantera de Olleta. Según figura en el proyecto presentado no es así. Las dimensiones, matiza, son «similares a la cantera vecina». Cáceres se revela como «uno de los mayores (yacimientos de litio) de Europa» y presenta una «geología simple y con un recurso de alta confianza». Apuesta por una minería a cielo abierto en varias fases pero que en el tratamiento no usará lixiviación ácida. «Todos los residuos de mina y de proceso son inertes y no reactivos», apunta. Tampoco el consumo de agua sería excesivo, siempre según lo que aparece en el proyecto de explotación. Se habla de 143.000 metros cúbicos, «menos del 1 por ciento del requerimiento anual de Cáceres».

Como ya informó HOY, la empresa tendrá su sede en Cáceres. El pago en impuestos se cálcula en 223.753.000 euros. Son algo más de ocho millones al año, aunque no se especifica la administración destinataria. El Ayuntamiento ya advirtió que el principal beneficiario sería la Junta. El proceso de creación supondría de 500 a 800 empleos durante 18 meses. La producción (24 años) generaría 200 puestos directos. A su vez se habla de otros 900 empleos indirectos por la actividad económica generada en la ciudad. Serían, según se estima, 4,5 empleos indirectos por cada empleo directo. Los costes salariales suponen 11 millones anuales. Un aspecto revelador es que la empresa también se compromete con esa creación de puestos de trabajo. Así lo asegura cuando afirma lo siguiente: «La mayoría de los empleados provienen de Cáceres y Extremadura. Trabajarán en la minería y áreas cualificadas, como en la planta de proceso». Además, Tecnología Extremeña del Litio «colaborará con las agencias de contratación locales para garantizar la máxima oportunidad para la población».

El proyecto también deja espacio a aspectos que no se han cumplido. Alude a la necesidad de afrontar el cambio de uso del suelo «antes del fin de enero de 2018». Este apartado formaría parte de la autorización ambiental que se requiere. La empresa explotaría la mina en turno de día y quiere negociar con los propietarios de los terrenos.