La protesta por las plazas del Hernández Pacheco se intensifica 00:54 Protesta de ayer a las puertas del IES Hernández Pacheco. :: j. r. Las familias que pugnan por la cuarta línea del instituto desconfían del mensaje de tranquilidad lanzado por Educación CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 25 mayo 2018, 07:43

Las protestas para que se abra la cuarta línea de 1º de ESO en el IES Hernández Pacheco volvieron ayer a la calle, a la puerta de este centro de la calle Rodríguez de Ledesma en el que, por ahora, y hasta que concluya el proceso de matriculación, 52 alumnos se han quedado fuera.

Es la segunda vez que el colectivo de familias afectadas hace protestas públicas, una forma de visibilizar una lucha que tiene muchos flancos. Tras la negativa a abrir la cuarta línea de 1º de ESO que se llevaron el pasado lunes por parte de la Delegada Provincial de Educación, María Luisa Guillén, con el mensaje de tranquilidad de que al final entrará la mayoría de los chavales, estas familias decidieron volver a la calle como una forma de expresar que agotarán todas las vías para que esa línea, que se abre de forma alternativa y que correspondía hacerlo este año, pueda acoger alumnos.

Tal y como explicaron ayer en un comunicado, estas familias cuestionan el mensaje de tranquilidad de Educación y plantean otra alternativa en el caso de que finalmente no puedan entrar todos los niños que lo han solicitado. Ya que actualmente hay 85 niños de 1º de ESO en tres aulas que pasarán a 2º a ocupar cuatro, «hemos propuesto a la Administración que asuma que si finalmente sus cálculos no son correctos y no entramos todos los solicitantes de 1º ESO en tres aulas, se comprometa a que esa cuarta aula prevista para 2º pasaría a 1º».

Según Miguel González, el portavoz de estas familias, que proceden de los colegios Vivero, Dulce Chacón y Aldana fundamentalmente, se está a la espera de una llamada por parte de la Delegación Provincial de Educación como respuesta a la reunión del pasado lunes. Si no se obtiene ninguna solución, el siguiente paso es solicitar una cita con el presidente del gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara.

En el largo proceso que ha emprendido este colectivo desde el pasado mes de abril han recogido casi un millar de firmas, han llevado a cabo distintas reuniones con responsables de Educación y han entregado recursos de alzada contra la decisión de no ampliar la línea de la administración. La primera manifestación la llevaron a cabo el 4 de mayo en las puertas de los Edificios Múltiples.

La principal reivindicación de estas familias es que, sin plaza en el IES Hernández Pacheco, los niños tienen que desplazarse fuera del barrio. Los centros de esta zona de adscripción son el IES Ágora, en la cercana barriada de El Perú y el IES Universidad Laboral, a varios kilómetros de esta zona.

Muchos padres han decidido optar en la segunda fase por institutos de otras zonas, como el Norba Caesarina, el Brocense o el Al-Qázeres. Las pancartas que volvieron a sacar ayer a las calles clamaban por la conciliación familiar y por evitar la dispersión de los alumnos, que han cursado en los mismos centros desde edades tempranas.

A la manifestación de ayer se unieron algunos alumnos del Hernández Pacheco. Tal y como explicó Miguel González la Ampa de este centro educativo ha apoyado las reivindicaciones de este colectivo de padres y madres, ya que la abundancia de alumnos hace que puedan ofrecerse más ramas de Bachillerato y siempre se enriquece el centro.