Protesta laboral en Cáceres y a favor de la independencia de Cataluña Teresa se manifestó en la avenida de España. / Armando Méndez REDACCIÓN Miércoles, 27 septiembre 2017, 20:17

Vestida con una camiseta reproducción de la estelada, bandera independentista catalana, Teresa, trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, ha protagonizado un acto de protesta en la avenida de España para reclamar el disfrute de las dos semanas de vacaciones que le restan, y desplazarse de este modo a Barcelona para participar en el referéndum del 1-O y estar junto a sus hijos. «Hoy no debería estar aquí. Debería estar en mi tierra apoyando un proceso en el que he creído siempre», se podía leer en su cartel de denuncia, que terminaba: «Merecemos que nuestros derechos laborales sean respetados. Sé solidario. No me insultes. No me ataques».