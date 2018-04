Valter Vinagre, fotógrafo: «La prostitución de carretera está ahí, pero nadie habla de ello» Valter Vinagre con una de las imágenes de 'Posto de trabalho'. :: armando El artista portugués expone en la Sala de Arte SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 30 abril 2018, 08:17

'Posto de trabalho' ('Puesto de trabajo'). Así se titula la exposición del fotógrafo portugués Valter Vinagre que el pasado 19 de abril se inauguró en la Sala de Arte El Brocense, de la Diputación de Cáceres, y que se puede visitar hasta el próximo 8 de mayo, en la calle San Antón. Se trata de una colección de 27 fotografías en color de lugares en los que se ejerce la prostitución de carretera.

En las imágenes no aparecen personas, lo que hay es la soledad y tristeza de colchones o sillones llenos de mugre, entre zonas de vegetación. Son 27 imágenes en las que los flashes proporcionan una luz inusual a estos lugares, mostrando la crudeza congelada de lo que no deja de ser un comercio.

«Son imágenes que no muestran a gente, pero hablan de gente y de sus condiciones»

- ¿Qué es lo que pretende con estas fotografías?

- Con ellas yo no hago juicios de valor. Sólo provoco cuestiones. Quiero que cuando alguien vea una de estas fotos se pregunte, '¿Qué pasa aquí?', y vea el papel del cliente o de la trabajadora. Es una manera de provocar preguntas en el espectador. Porque toda la gente sabe que la prostitución de carretera está ahí; todos lo saben, pero nadie habla de ello. Nadie lo dice.

- ¿No se quiere hablar de esta realidad?

- Exacto. Es algo que de tan visible que es, se hace invisible. Esta vertiente de la prostitución tal vez es la más dura y peligrosa, y menos digna para sus trabajadoras y clientes.

- ¿Son fotografías hechas en Portugal?

- Sí. Es prostitución en las carreteras portuguesas del norte al sur del país, desde la zona del Río Miño al Algarve. En España también hay lo mismo.

- ¿No ha querido que salga ni una persona en las fotos?

- No. No hace falta. Son imágenes que no muestran a gente, pero hablan de gente, de las condiciones de trabajo de las prostitutas y también de las condiciones de los clientes que se acercan.

Tres años

- ¿Estos sitios estarán en las afueras de grandes ciudades?

- Sobre todo en los centros industriales. Y en aquellas carreteras que tienen un tráfico muy grande de camiones.

-¿Cuánto tiempo ha dedicado a hacer estas fotografías?

- Las he hecho entre los años 2010 a 2013. Y después de tanto tiempo dedicado a hacer esto, ves que los clientes van a pie, en coche, en camión o en bicicleta. Van los que nada tienen y los que tienen muchísimo. Se ve de todo.

- También muestra un vídeo que titula 'La espera'.

- En la exposición hay dos puntos de vista. En las fotografías me pongo en el punto de vista de un voyeur que sale de la ruta, de la carretera y entra en la floresta. En el vídeo sin embargo me pongo en el lugar de las trabajadoras, en el sitio donde más de 300 días al año están siempre viendo lo mismo: vehículos pasar y ese ruido de los camiones y coches en el asfalto. Todos los días con el mismo ruido.