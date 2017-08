Los promotores del parque comercial de la N-630 ultiman el programa de ejecución Plano repartido por Bogaris entre los agentes comerciales. Hay tres superficies y Decathlon muestra interés por la de 7.693 metros. :: hoy El plazo concluye el 4 de septiembre y Carrefour confirma que no ha ejecutado su derecho de tanteo, lo que daría vía libre a Bogaris MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Lunes, 21 agosto 2017, 00:45

«El programa de ejecución está listo aunque no es definitivo. Los contactos con Bogaris son continuos y fluidos». Es el mensaje que se traslada desde la Agrupación de Interés Urbanístico Comercial Ruta de la Plata. En la misma se agrupan los terrenos situados junto a la carretera N-630 a su paso por la capital cacereña en la que se proyecta un parque comercial de medianas superficies.

La consulta de viabilidad ha sido aprobada por el Ayuntamiento. Está pendiente el llamado programa de ejecución, es decir, el proyecto en el que los propietarios fijan el plan de actuación, cómo se reordenará urbanísticamente el terreno, qué afecciones tiene y cuál es el coste previsto. Desde el Consistorio han confirmado a HOY que el plazo concluye el 4 de septiembre. «Si no lo presentan, caduca la consulta», señalan en el equipo de Gobierno. Esa situación, garantizan los promotores, no se dará.

Uno de los factores que podía influir era la posibilidad de que Carrefour ejecutase el derecho de tanteo que tiene. Bogaris, un grupo sevillano especializado en la promoción de parques comerciales e instalaciones industriales «'llave en mano' destinados a su arrendamiento», según resalta en su propia web, tramita el desarrollo urbanístico del llamado sector APE 27.01.

En el actual plan de Urbanismo (PGM) se contempla una superficie total de 38.709 metros cuadrados y una edificabilidad de 20.000, todos de uso lucrativo. Entre los propietarios de los terrenos figura Fernando Jiménez Escandón. Se trata del padre de la concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, que en su día votó a favor de la operación y por lo que fue sancionada a pesar de que su voto no resultó decisivo.

Jiménez Escandón es un empresario cacereño que cuenta con 9.000 metros cuadrados en el futuro parque. Entre sus cargas, como ya informó HOY el pasado 26 de mayo, figura un derecho de tanteo y retracto por parte de Carrefour. El hipermercado de la firma francesa está a escasos metros del proyectado parque comercial de medianas.

La finca 62.644 tiene una serie de derechos de tanteo y retracto, tal y como figura en el Registro de la Propiedad. «La entidad que adquiera el negocio de hipermercado denominado Hipertambo, junto con sus inmuebles, tendrá derecho preferente para la adquisición del citado derecho de superficie», se detalla. Los titulares deben comunicar con 15 días de antelación las condiciones de una posible cesión de derechos.

El adquirente (en este caso sería Carrefour) tendría derecho de tanteo en un plazo de 30 días una vez conocido el precio, la forma de pago y la fecha de formalización. También tiene un derecho de adquisición preferente si se produce una enajenación sin serle notificada. Estos condiciones marcan el futuro del parque proyectado, pero los miembros de la Agrupación de Interés Urbanístico se muestran tranquilos en este sentido.

«Las conversaciones con Bogaris son fluidas y no hay ningún impedimento. Todo marcha según lo previsto», incide uno de los dueños de los terrenos, Manuel García Barra. Descarta que Carrefour vaya a ejercer ese derecho de tanteo. «Ya lo sabríamos», concluye. A esta versión se suma la del propio centro comercial. A través de su servicio de prensa, confirma que no se ha ejecutado ese derecho de tanteo y retracto. «Lo teníamos pero no se ha llevado a cabo», corroboran.

De hecho, el programa de ejecución según las previsiones de Bogaris y propietarios está en su recta final. «Ya hay reservas de terreno en marcha», avanzan. El plazo fijado por el Ayuntamiento para el proyecto fue de 17 meses. Los costes de urbanización estarían entre cinco y seis millones de euros.