«Es un proceso natural que hay que vivir sin ocultar y sin pesar» Domingo, 15 abril 2018, 08:59

Yago Peña considera que su tránsito ha sido llevadero. «Es un proceso natural, desde la infancia, no es nada que cause trauma ni que se tenga que ocultar ni vivir con pesar, el único momento de malestar es cuando no se nos reconoce nuestra identidad o cuando se nos intenta rectificar», explica. «Pero si hay apoyo de la familia no hay ningún problema». Desde siempre él quería jugar con los niños, pero hasta que empieza la pubertad, con los cambios físicos, no siente esa llamada. Estudiante de Bachillerato en el Al-Qázeres, él se siente a gusto. Y cuando mira atrás y sus fotos de infancia, con una niña con coletitas, siente que esa persona también es él.