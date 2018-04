«Al principio descolocaba ver a una chica con pelo corto cantar copla» Pasión Vega actúa en Cáceres el próximo 27 de abril. :: HOY Pasión Vega Cantante La artista celebra su 25 aniversario en la música con '40 Quilates', que presenta el 27 de abril en el Palacio de Congresos CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 20 abril 2018, 08:14

Pasión Vega, madrileña de nacimiento pero andaluza de vida, ríe desde el primer momento que descuelga el teléfono. Despliega una alegría que resulta una revolución en sí misma, una declaración de intenciones. La cantante, forjada a fuego lento en la copla, ha sido capaz de crear un estilo único dejándose influenciar por muchos aires, desde la canción de autor al fado, el flamenco o la música latinoamericana. Resulta frívolo, pero a Pasión Vega se la conoce también por haber tenido la personalidad de enfrentarse a música tradicional sin bata de cola ni moño, sino con pelo corto y de rubio platino. La cantante presenta su disco '40 Quilates' el día 27 en el Palacio de Congresos. Con sangre extremeña, ya que su madre nació en Fregenal de la Sierra, espera mucho de este concierto en tierras que no le son ajenas.

-Va a cumplir 42 años y celebra sus 25 años en la música. ¿Cómo se consigue esto? Es un carrerón.

-El tesón es lo más importante en la vida para conseguir cualquier cosa en cualquiera de los ámbitos a los que uno se pueda dedicar. Y tener siempre ganas de hacer cosas buenas. Lo más importante es que te guste tu trabajo.

-En su trayectoria profesional se distinguen dos etapas, una ligada al Sur con mayor peso de la copla y el salto a la escena nacional . ¿Fue un cambio muy pensado?

-Fue un cambio muy natural. Cuando empecé en el mundo de la copla fue una casualidad, es un género que me encanta, pero al mismo nivel que otros géneros, porque en casa escuchaba de todo: música latinoamericana, chanson francesa, Carlos Gardel, Mercedes Sosa. Pero en ese momento, al principio, la copla me pareció lo más sencillo para acercarme al público.

-Empezó en el coro de la parroquia. ¿Qué le aportó esa experiencia?

-Empecé ahí, sí, cantando en el coro y luego, más mayor, me encargaba de organizarlo. Es una forma de hacer oído, de exponerte a la música desde el principio. De pequeña me encargaban solos y yo me escondía, pero me gustaba. Era un reto, y allí cogí yo unas buenas tablas.

-Me parece muy complicado definirla. Usted cómo se ve, ¿qué etiqueta se pondría?

-Ninguna. La música es algo mucho más amplio, yo siempre he huido de las etiquetas. He hecho cosas muy distantes pero también muy cercanas. Me gusta afrontar retos, y si tienen que ver con mi textura de voz, ¿por qué no hacerlo?

-¿Qué es '40 Quilates'?

-Es una gira de presentación del disco donde hago una buena parte de las canciones que me acompañan desde hace poco tiempo pero que parece que llevan mucho más. Son de autores muy diferentes como el Kanka, Carmen París, Antilopez...hay una lista de autores potentes y muchos emergentes. Todo eso lo compagino con parte de mi historia musical. Y habrá sorpresas.

-Su estética moderna sí que ha sido muy comentada a lo largo de su carrera. Huyó de la bata de cola.

-Yo creo que al principio descolocaba. La primera vez que me presenté a un certamen en Sevilla la gente me decía que me dejara el pelo largo. En realidad el pelo corto es clásico, está ahí desde siempre, pero aplicado a la copla hace más de 20 años no era lo habitual. El hábito no hace al monje y lo importante es el contenido. Para mí el pelo corto representa la sencillez, la comodidad, sentirme más despreocupada.

-¿Cómo ha vivido el cambio de reglas del juego en la música con la llegada de Internet?

-Al principio era como ver la ola sin pensar que fuera a venir. La industria ha reaccionado un poco tarde a la manera nueva de hacer promoción, y hemos perdido mucho. Pero poco a poco nos vamos haciendo a la idea. Lo que sí tengo la impresión es que se valora menos la obra, todo pasa demasiado deprisa, pero también hay cosas positivas.

-Hace algo más de un mes celebrábamos un 8 de marzo que resultaba histórico. ¿Cómo lo vivió?

-Fue un día muy importante. Me sentí muy orgullosa de las mujeres que de una forma o de otra apoyaron la causa. Hombres y mujeres tenemos que ir de la mano, pero nosotras empujar los cambios. Yo me siento una afortunada porque gracias a mi trabajo puedo transmitir mis sensaciones, hacer ciertas denuncias y también un canto de esperanza. Yo tengo esa obligación.