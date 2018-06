La primera sentencia con 'perspectiva de género' del Supremo se aplica a un cacereño Francisco Bertol nació en Cáceres en 1958. :: Clara Manzano (Lanzadigital) Se le aumenta la condena de 12 a 16 años de cárcel por intentar asesinar a cuchilladas a su pareja, en Ciudad Real SERGIO LORENZO Cáceres Domingo, 17 junio 2018, 08:50

El cacereño Francisco Bertol, de 59 años, ha pasado a formar parte de la historia en los avances de la justicia en España en la lucha por la violencia de género. Él es el condenado en una sentencia pionera del Tribunal Supremo, una sentencia en la que por primera vez el alto tribunal aplica la perspectiva de género. El fallo ha sido muy celebrado por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) y otros colectivos de juristas.

Al apreciar la perspectiva de género, el Supremo considera que en vez de un caso de intento de homicidio (como se recogió en la Audiencia de Ciudad Real), se encuentran ante un intento de asesinato, por lo que si en la Audiencia Provincial, el pasado 9 de junio de 2017, Bertol fue condenado a 12 años de cárcel, ahora el Supremo anula esa sentencia y le eleva la pena a 16 años y 8 meses al apreciar alevosía en los hechos.

La clave está en considerar si hubo o no alevosía. Para la Audiencia Provincial de Ciudad Real no la hubo ya que la víctima pudo haberse defendido, pero para el Supremo ella no tuvo opción ante la agresividad de Bertol.

El cacereño vivía con su pareja Estrella, de 43 años, en Miguelturra, una localidad de unos 15.000 habitantes próxima a Ciudad Real. Con ellos residía la hija de ambos, que entonces tenía 10 años, y otra hija de ella, de 18 años, que había tenido en una relación anterior.

El Tribunal Supremo considera probado que la pareja estaba en crisis desde principios del año 2014, y que Estrella se quería separar, a lo que él se negaba.

El 15 de noviembre de 2014, a las tres de la madrugada, Bertol despertó a su pareja que estaba durmiendo con la hija de ambos y le pregunta el motivo de querer separase. Al no recibir una respuesta, fue a la cocina, cogió un cuchillo con una hoja de 20 centímetros y entró en el cuarto de baño. Estrella pensó que iba a intentar suicidarse por lo que entró en el aseo, le quitó el cuchillo y lo dejó sobre la encimera de la cocina.

Ella volvió a la cama, pero minutos después fue atacada brutalmente por Francisco, que le dio puñetazos en la cabeza y la arrastró por el pasillo. La mujer gritó pidiendo auxilio y salieron de sus habitaciones las hijas para intentar evitar la agresión. No fueron capaces. Francisco llevó a su pareja a la cocina y le asestó ocho cuchilladas. Tres de ellas en el cuello, otra en el pecho y una en el estómago. Estrella se salvó gracias a que pudo esconderse en el cuarto de baño y solicitar ayuda a los servicios de emergencias del 112, que avisaron a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Cuando los agentes acudieron al domicilio, encontraron a la mujer malherida en el descansillo de la casa en donde cayó cuando intentaba huir, siendo ayudada por dos vecinas. Detuvieron a Francisco Bertol que unos momentos antes había entregado el cuchillo a su hija.

Estrella curó de sus heridas después de 221 días de tratamiento, quedándole varias secuelas. Además de un trastorno psíquico, tiene limitaciones en el movimiento del brazo derecho y cicatrices que le originan un perjuicio estético.

La Audiencia de Ciudad Real ondenó a Francisco a 12 años y 4 meses de prisión por un intento de homicidio y por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar, 20 años de orden de alejamiento a su expareja a la que debe indemnizar con 89.975 euros, y tres años y medio sin poder comunicar con la hija mayor de Estrella. Tanto el ministerio fiscal, como la abogada de la víctima, recurrieron la sentencia en el Tribunal Supremo, que la ha anulado y aumenta la condena cuatro años y cuatro meses.