«La primera vez que entré en la Plaza de San Jorge me quedé impactado»

Lunes, 6 noviembre 2017

Guillermo Avis
Realizador

MARÍA JOSÉ TORREJÓN
Cáceres

Se llama Guillermo Avis, tiene 23 años y es realizador. Acaba de publicar su último proyecto personal, titulado 'Preciosa Sangre'. Se trata de un 'fashion film', un cortometraje donde fusiona el cine y la moda, que tiene como protagonista absoluta a la iglesia de San Francisco Javier (conocida en Cáceres como iglesia de la Preciosa Sangre) y a la Ciudad Monumental.

La estética cuidada al máximo y la belleza de la parte antigua son dos de los ingredientes de este trabajo, que está disponible en Vimeo, Facebook e Instagram. Todo surgió, cuenta Guillermo, de su admiración por el casco viejo. «La producción 'Preciosa Sangre' es un proyecto personal que escribí recorriendo Cáceres. Su casco antiguo me inspira muchísimo. Me encanta pasear por ella solo, en horas en las que no hay apenas nadie, sobre todo de noche. El silencio que se respira y las luces que iluminan sus rincones crean un aura especial. Eso es lo que me llevó a idear el proyecto», cuenta.

Este 'fashion film' tiene una duración de un minuto y se rodó el pasado 5 de julio. «Me fascina que Cáceres se esté convirtiendo en plató de grandes producciones internacionales, pero siempre queda transformada bajo el pseudónimo de otras ciudades o lugares...», explica el realizador en referencia a los recientes rodajes que han pasado por la Ciudad Monumental. En 'Juego de Tronos' Cáceres ha sido Desembarco del Rey. En 'Still Star-Crossed' era Verona. Y en la 'Catedral del Mar', Barcelona.

«Lo que he pretendido en todo momento es que Cáceres, además de ser el escenario, sea un personaje más de la historia. Quería compartir la ciudad desde mi visión, pero reconociéndose tal y como es, sin artificios. Después de 'Preciosa Sangre' tengo ya en mente proyectos que quiero rodar aquí, en los que la ciudad volverá a ser protagonista», apunta.

«La primera vez que entré a la Plaza de San Jorge por la Plaza de Santa María me quedé impactado por la contundencia con la que se muestra la iglesia de San Francisco Javier. Y eso mismo es lo que le ocurre al personaje que interpreta Alejandro Galán. Katie Gibbins, la protagonista, es una extensión de la propia Preciosa Sangre, la personificación del templo», explica.

¿Por qué un 'fashion film'? Guillermo lo tiene claro. «Me encanta trabajar este formato, en el que la moda y el cine se unen para decir o contar cosas y cuyo proceso creativo es infinito. Por encima de todo, valoro mucho la libertad creativa y los conceptos que se pueden trabajar en base a ella», describe.

«Me gusta contar historias cortas pero intensas. Que queden en el recuerdo. Me parece todo un reto. Por esta razón me fascina y me inspira tanto la publicidad. Un minuto, la duración de Preciosa Sangre, puede parecer poco o mucho cuando lo que ves no te atrapa y quieres que pase cuanto antes. Lo que pretendo con 'Preciosa Sangre' es que, cuando se acaba, quieras ver más», detalla.

Su idea es que 'Preciosa Sangre' vuele alto. Por eso, pretende presentar su proyecto a distintos festivales. «La participación en festivales es importante en la vida de cualquier director que aspire a que se conozca su trabajo, aún más cuando se es joven como yo. Tengo previsto enviar el proyecto a festivales nacionales e internacionales, aunque el reconocimiento que más valoro es estar satisfecho con mi trabajo y que la gente que ha creído en el proyecto piense que ha merecido la pena participar en él. Ese es para mí el verdadero premio», admite.

Su paso por la universidad

Guillermo Avis nació en Navalmoral de la Mata, se crió en Jarandilla de la Vera y actualmente reside en Cáceres. Hace un tiempo se marchó a Madrid para estudiar Publicidad en la Universidad Complutense. «Experimenté las miserias de un sistema universitario que me restaba en creación y tiempo, y decidí dejarlo para estudiar Realización de Cine Digital», detalla.

En estos momentos, compagina la cinematografía de bodas con la dirección de anuncios publicitarios y 'fashion films' como el que acaba de dedicar a una de las iglesias más fotografiadas de Cáceres.