El presidente de la Confederación del Tajo admite que el trasvase a Cáceres aún no tiene solución Tubos a la espera de ser utilizados desde hace años en las inmediaciones del Almonte y detalle de Juan Carlos de Cea La obra de la nueva depuradora se licitará este año si no hay problemas con la autorización ambiental MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 24 enero 2018, 14:09

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) confirma que no hay solución a la vista para la mejora del abastecimiento a la ciudad de Cáceres. La obra del trasvase de Portaje está parada desde el año 2013, tal y como reconoció el Gobierno central en una respuesta en sede parlamentaria. Juan Carlos de Cea, nuevo presidente del organismo de cuenca, ha estado esta mañana en Cáceres con motivo de unas jornadas dirigidas a técnicos, alcaldes y concejales sobre la depuración de aguas residuales urbanas en los pequeños núcleos. De Cea admite que no hay respuesta todavía para la obra del trasvase. Se inició en 2007 y debía estar concluida hace ocho años. «Estamos estudiando alternativas. No es una solución fácil el paso de los ríos Tajo y Almonte», ha reseñado Juan Carlos de Cea, que es experto en Ingeniería Geotécnica y forma parte de la Comisión Europea de Seguridad en Infraestructuras.

De Cea se ha encontrado con la alcaldesa, Elena Nevado, y la concejala de Infraestructuras Estratégicas, Montaña Jiménez. Ha reconocido que no tenía información reciente sobre la inversión de 50 millones pendiente por parte de la administración central en la Ribera del Marco. «Tengo que hablarlo con la alcaldesa», se ha limitado a apuntar. Lo que sí espera es que se pueda licitar la obra de la depuradora a lo largo de 2018, una vez que se consigan las autorizaciones medioambientales necesarias. «Esperamos la Declaración de Impacto Ambiental. Vamos a agilizar los trámites todo lo que se pueda», ha venido a decir. La inversión ronda los 50 millones de euros.

En su intervención en las jornadas, la regidora cacereña ha dado las gracias al Ejecutivo central, representado por la delegada en Extremadura, Cristina Herrera. «Este año se podrá licitar la nueva depuradora. Es una obra de interés general. No nos hacen falta consorcios donde colocar gente sino dar respuestas a los ciudadanos. Os animo a los alcaldes de municipios de menos de 20.000 habitantes a obtener esa financiación de Junta de Extremadura y Diputación». Las palabras de Elena Nevado han sonado a respuesta a las que había pronunciado la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, por la supresión del Consorcio Medio XXI en la institución provincial durante el mandato del PP, de 2011 a 2015.

«El consorcio era una gran herramienta» para facilitar la depuración de aguas a los municipios, había apuntado Rosario Cordero. La mandataria provincial plantea una moratoria en la aplicación de sanciones para evitar que pequeños pueblos cacereños sean multados por no depurar sus aguas. No es que no quieran, sugiere, sino que carecen de medios por lo que es necesario un acuerdo de todas las administraciones. En la provincia hace falta una inversión de unos 60 millones de euros.