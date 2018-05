Presentan la alternativa a las escaleras mecánicas de Alzapiernas REDACCIÓN. Lunes, 7 mayo 2018, 08:10

El anuncio de que no hay marcha atrás en el proyecto de las escaleras mecánicas de Alzapiernas no detiene a quienes se oponen a esa iniciativa. Tres entidades que trabajan con personas con diversidad funcional han anunciado que presentarán su propia alternativa. Son Aspace, Once y Cocemfe. El presidente de Aspace, Narciso Martín, ha propuesto cambiar las escaleras por un ascensor para garantizar mayor accesibilidad. Las tres organizaciones pretenden que se visualice el problema con una presentación sobre el terreno hoy a las 11.30 horas.