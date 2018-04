El portavoz municipal de Cáceres no cree que Nevado esté cuestionada como candidata Rafael Mateos. / HOY «Todos sabemos los problemas que ha tenido el PSOE», dice Rafael Mateos sobre la candidatura de Luis Salaya MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 27 abril 2018, 12:28

El Gobierno local cierra filas alrededor de la figura de Elena Nevado. El portavoz municipal no cree que la actual alcaldesa esté cuestionada como posible candidata con vistas a las elecciones municipales de 2019. Rafael Mateos, consultado sobre los primeros movimientos en los partidos con vistas a esos comicios, ha reseñado que la regidora «tiene el respaldo mayoritario del partido», tanto a nivel local, provincial como regional.

«No creo que la candidatura de Elena Nevado esté en entredicho», sostiene Rafael Mateos. Resalta que el PP tiene marcada una hoja de ruta con un calendario de trabajo en el que a partir de los próximos meses se dará protagonismo a los comités electorales y ejecutivos de la formación.

De esta forma, se remarca que no hay nada especial en la valoración del secretario general, que esta misma semana indicó que ser alcaldesa «no garantiza ser candidato» a la Alcaldía. De la misma forma, Fernando Manzano incidió en que ser presidente local tampoco es garantía de repetir. Manzano habló de una nueva filosofía con vistas a las municipales en las que al contrario que en otras anteriores no se da la opción de elegir a los protagonistas sino que el PP analizará y tomará la decisión que más interese al partido en cada municipio. Manzano aclaró que no se trata de cuestionar a Nevado sino de no hacer distinciones entre alcaldes de unas localidades y otras.

El PP tiene previsto abrir el debate sobre los candidatos a partir de junio.

Sobre la candidatura de Luis Salaya a la alcaldía por el PSOE, el portavoz municipal no ha querido entrar en detalles. «No vamos a hacer valoraciones de otros partidos. Todos sabemos los problemas que ha tenido el PSOE», se ha limitado a reseñar Rafael Mateos. Salaya se perfila como candidato socialista a la alcaldía sin rival. El plazo concluye el 7 de mayo.