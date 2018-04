Polo: «El PP mantiene un sistema corrupto con las casetas de la feria» Fiesta en una caseta de las ferias de San Fernando. :: hoy El equipo de Gobierno local no cambiará el sistema de adjudicación pese a su acuerdo con Cs. «No pondremos en riesgo una fiesta que es un éxito», responde MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 19 abril 2018, 08:27

Era un acuerdo de cumplimiento obligado. Ciudadanos puso sus condiciones para apoyar el presupuesto municipal y el PP aceptó. Eran 10. Una de ellas, cambiar el sistema de adjudicación de las casetas de las ferias. Se producía una sucesión de subcontrataciones que a la formación que lidera Cayetano Polo no le gustaba. Había fórmulas más ágiles y transparentes para esa adjudicación. El PP estaba dispuesto a cumplir con aquel acuerdo, que además no es de ahora sino nada menos que de 2016 y con vistas al presupuesto del año pasado. Sin embargo, el concejal de Festejos, Pedro Muriel, confirmó a HOY el pasado martes que no habrá cambios: «No vamos a poner en peligro la feria. Es un éxito tal y como está concebida y los modelos que propone Ciudadanos están abocados al fracaso».

La respuesta de Cayetano Polo no se ha hecho esperar. «Nos preocupa que al Partido Popular, a Elena Nevado como alcaldesa y al concejal Pedro Muriel les interesa seguir manteniendo un sistema corrupto. Lo hacen con las casetas de feria y con tantas cosas».

El portavoz municipal de Ciudadanos opina que lo hacen así «porque no quieren trabajar para mejorar las cosas, y lo poco que trabajan lo hacen para seguir beneficiando a sus amiguetes». Polo rechaza que haya sido un fracaso de Ciudadanos renovar el proceso de adjudicación de las casetas. «El borrador que iban a aplicar lo elaboraron ellos, por lo que si ha sido un fracaso es un fracaso suyo, del PP», refrenda. En Ciudadanos creen que pese a las palabras de Muriel, el Ejecutivo de Nevado no estaba convencido en ningún momento de aplicar los cambios y mejorar el proceso de adjudicación de las casetas.

No obstante, según reconoció el portavoz municipal, Rafael Mateos, en enero pasado, el pliego de las casetas ya estaba en Contratación y saldría concurso en cuestión de semanas. No fue así.

Pedro Muriel lo explica ahora. «Hemos visto varios modelos y fórmulas, hemos hablado con los afectados, con los empresarios, y éste no es el sistema del PP es el que se ha aplicado desde hace más de 15 años y funciona. No estamos dispuestos a poner en riesgo la feria cuando mejor funciona», resume el concejal de Festejos.

A este apunte se añade que está vigente aún el contrato de montaje y desmontaje de las estructuras con una empresa, por lo que también se vería afectado. Si en 2017 se aludía a la falta de tiempo para aplicar el nuevo modelo, en 2018 ya no hay excusas. El PP reconoce que no hará cambios porque no quiere hacerlos. Aunque ello implique incumplir su acuerdo de presupuestos de 2017 con Cs. «Nosotros somos el Gobierno. Las propuestas de Cs son las del fracaso. Lo hemos visto con el mercado de Ronda del Carmen y con la gestión de la Plaza de Toros», concluye Pedro Muriel.