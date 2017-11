La política de fiestas de interés regional de la Junta desconcierta a la Montaña Los dombenitenses arropan a su patrona en'La Velá'. :: hoy «Se siguen aplicando distintas varas de medir para un mismo tipo de fiesta», se queja el mayordomo de la cofradía cacereña MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Sábado, 11 noviembre 2017, 08:27

El catálogo regional de Fiestas de Interés Turístico ha dado un estirón al incorporar cinco nuevas declaraciones. Se trata de la Velá de Don Benito, la Ruta Literaria sobre el Romanticismo de Almendralejo, el Festival Templario de Jerez de los Caballeros, el Carnaval Hurdano y Almossassa, la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad de Badajoz.

Desde la cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, se ha acogido con cierto «desconcierto» el anuncio de la administración regional y, sobre todo, que una fiesta como la Velá de Don Benito haya conseguido esta declaración al tratarse de una celebración muy similar a la bajada y el novenario de la Virgen de la Montaña, a la que la Dirección General de Turismo ha denegado el reconocimiento en dos ocasiones, en 2012 y 2015.

«Estamos desconcertados por los criterios de la Junta. Hemos visto que se siguen aplicando distintas varas de medir para un mismo tipo de fiesta», ha manifestado a este diario Joaquín Floriano, mayordomo de la cofradía de la Virgen de la Montaña. Floriano aclara que la cofradía no tiene nada en contra de la fiesta de Don Benito y que, de hecho, se alegra por la decsión. Pero no entiende por qué unas celebraciones religiosas sí merecen el reconocimiento y otras no.

En el comunicado de prensa de la Junta de Extremadura se detalla que «La Velá de Don Benito se celebra desde el último domingo de septiembre hasta el 12 de octubre en honor a Nuestra Señora de las Cruces, patrona de la ciudad, coincidiendo con la celebración de actividades relacionadas con la gastronomía y el mantenimiento de costumbres y tradiciones de los dombenitenses», describe el comunicado.

La Velá, por tanto, es la fiesta equivalente a la bajada de la Virgen de la Montaña, pero en Don Benito. La festividad arranca con la llegada de la patrona de la ciudad procedente de su santuario. «Es conducida a hombros de sus feligreses en procesión hacia la ciudad y conducida a la iglesia de Santiago, en donde se oficiará la novena», detalla el Ayuntamiento de Don Benito en su página web.

Las similitudes con la bajada de la patrona cacereña siguen: «La presencia de la Virgen en la iglesia de Santiago genera una gran expectación. Está permanente abierta durante estas dos semanas en las que se suceden innumerables actos».

La amplitud y variedad de esos actos sí guarda diferencias con el caso de Cáceres, ya que el programa diseñado para este año ha incluido desde representaciones teatrales hasta juegos populares, pasando por una ruta de tapas con la calabaza como protagonista y un concierto de Acetre.

El Ayuntamiento de Don Benito había solicitado hasta en cuatro ocasiones desde el año 2004 que la fiesta de su patrona obtuviera la declaración regional. En el caso de Cáceres, la iniciativa de pedir a la Junta esta declaración ha partido de la cofradía de la Virgen de la Montaña, aunque ha contado con el respaldo del Ayuntamiento. En 2012 la solicitud sólo se hizo para la procesión de bajada, y en 2015 se amplió también a todo el novenario.

La segunda negativa de la Dirección General de Turismo obtuvo duras críticas desde la cofradía. «Tenemos la sensación de que nos han tomado el pelo; se nos han exigido bastantes más cosas que no han pedido a otras fiestas», manifestó entonces el mayordomo.

Hay que recordar que la concesión de este título se rige por el decreto 125/1997, de 22 de diciembre, que estipula que las fiestas aspirantes deben reunir cinco requisitos para alzarse con el reconocimiento. Tienen que demostrar originalidad, valor cultural, gastronómico o ambiental y una antigüedad mínima de diez años.

Además, la celebración debe acreditar capacidad para atraer visitantes y sucederse en el calendario de forma periódica. En el informe elaborado por la Junta de Extremadura, los técnicos ponían de manifiesto que «la gran participación y la afluencia de público no eran suficientes elementos de peso para señalar que la fiesta goza de atractivo turístico». «Se comprueba que la concurrencia es muy numerosa, pero local», añadieron.

Nuevo intento

¿Habrá un tercer intento? Joaquín Floriano no lo tiene claro. Y recuerda que Turismo se puso en contacto con la cofradía el pasado mes de mayo para trabajar en los aspecto que la fiesta cacereña debía reforzar para optar a la declaración. La hermandad quedó «a la espera de una reunión» para la que, de momento, no ha habido fecha. «Se nos está pasando el tiempo», lamenta el mayordomo de la hermandad de la Virgen de la Montaña.