El pleno insta a la Junta a informarle antes de aprobar la licencia a la mina Imagen del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento. :: l. cordero Todos los grupos apoyan la moción de urgencia presentada por el PP para que se presente un informe pormenorizado de los requisitos M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 20 octubre 2017, 08:03

El Ayuntamiento pasa a la acción con el proyecto de mina a cielo abierto en Valdeflores. Hasta ahora desde el equipo de Gobierno se habían lanzado mensajes de prudencia y se había recordado que toda la tramitación administrativa y de permisos era competencia de la Junta de Extremadura. Ayer el grupo municipal del PP dio un paso más. Tras hacerse oficial que Sociedad Extremeña del Litio ya ha presentado su solicitud de explotación, el Consistorio plantea que no se actúe sin informarle antes. En una moción de urgencia que aprobó el pleno por unanimidad se insta al Ejecutivo regional a no conceder «licencia alguna hasta que no sea sometida a conocimiento de este Ayuntamiento». También reclama «un informe pormenorizado» relativo a requisitos y autorizaciones, incluidos los urbanísticos.

En este sentido, la moción que salió adelante en la sesión plenaria justifica su contenido por «la transcendencia para la ciudad de Cáceres de este proyecto, habida cuenta que la zona se halla a únicamente tres kilómetros de la misma». Hay que recordar que antes de cualquier autorización, y con el Plan General Municipal (PGM) en vigor, habría que tramitar una modificación urbanística al no cumplirse las distancias mínimas establecidas. Además, la moción aprueba solicitar a la Junta «cuanta documentación e información obre en su poder relativa a la explotación de la Mina de Valdeflores». Según el documento firmado por el portavoz del grupo del PP, Rafael Mateos, la especial relevancia para los intereses de los vecinos apunta a un proceso de participación pública al amparo de la actual normativa en vigor.

La urgencia de la moción, justo horas después de conocerse la solicitud de la empresa, obligó a los concejales a hacer un receso en el pleno antes de abordar esa moción de urgencia. «Reclamamos información a la Junta», reiteró Rafael Mateos. Todos los partidos con representación municipal piden que haya transparencia antes de acometer un proyecto que se presenta con un centenar de empleos y 230 millones de inversión, pero con dudas sobre el impacto ambiental.