Ver la Plaza Mayor de Cáceres de hace 20 siglos

Ya se puede visitar el yacimiento arqueológico del Palacio de Mayoralgo SERGIO LORENZO CÁCERES. Domingo, 17 septiembre 2017, 09:59

«No se puede querer lo que no se conoce», comentó una guía al despedir al segundo grupo de 30 visitantes que ayer pudieron ver, por primera vez, las ruinas romanas que se encuentran en el Palacio de Mayoralgo, y que fueron descubiertas en septiembre de 2001, cuando Caja Extremadura hacía obras en el palacio que había comprado para convertirlo en su sede central.

Antes de irse, varias personas de este grupo comentaban que la experiencia había sido muy interesante, coincidiendo en que se deberían dar más facilidades para poder contemplarlas. A partir del 30 de septiembre, sólo se podrá visitar los sábados, domingos y festivos, si se va con un guía. Una de las visitantes, María José Benegas, señalaba que estas ruinas tienen que ser más fáciles de ver, sobre todo para los cacereños, «es un yacimiento muy importante y tiene que ser accesible para todo el mundo. No sólo para los que vayan con un guía». Otra persona del mismo grupo de visitantes, Fernando Durán, recalcaba que el yacimiento es muy importante, «porque es la estructura arqueológica más antigua romana que se puede visitar en la ciudad». La visita le había parecido muy interesante, «yo he estado trabajando mucho tiempo en la Torre de Bujaco, y había gente que lo veía desde la Torre de los Púlpitos y preguntaba si no se podía visitar, y daba reparo decirles que no. No se veía claro que desde hace muchísimos años estas ruinas podían ser visitadas y estuvieran cerradas al público».

Ayer era el primer día de los dos de jornadas abiertas al público, en donde no se cobra entrada. Pudieron ver las ruinas 210 personas en siete turnos, empleando la guía con cada grupo unos 30 minutos. La guía señaló que lo que estaban viendo eran restos de la Norba Caesarina que levantaron los romanos en el 35 antes de Cristo, 10 años antes de que se fundara la actual Mérida. Les explicó que lo que estaban viendo eran las ruinas de lo que era el foro romano en el siglo I, el equivalente a la Plaza Mayor actual, prestando especial atención a dos brocales de pozos, debajo de los que cuales hay una cisterna de 115 metros cuadrados. En este lugar estaban las termas públicas.

Se encuentran aquí los restos de una casa y una torre defensiva, una calzada romana y una herrería del siglo IV. Un metro por encima de las ruinas romanas también hay una calzada medieval.

Algunos de los primeros visitantes veían la necesidad de que las ruinas fueran más fáciles de visitar, pero lo cierto es que están en propiedad privada. El yacimiento, que podría ser mayor si se siguiera excavando, está bajo el patio de la sede de Liberbank en Cáceres, a algo más de dos metros bajo el nivel del patio, pudiendo ser visitable gracias a un convenio a tres bandas que regula la «cesión de uso de bienes inmuebles» entre Liberbank y el Ayuntamiento (en colaboración con la Fundación Caja de Extremadura), permitiendo que los restos puedan ser visitados. La cesión se ha hecho con carácter gratuito y con una duración de dos años. Los días visitables son sábados, domingos y festivos porque el resto de los días hay personas trabajando en el edificio.

En el Museo de Cáceres se pueden ver objetos hallados en las excavaciones como un torso de bronce bañado en oro, lucernas y ánforas. El próximo sábado, día 23, será la segunda jornada de puertas abiertas, podrán ver el yacimiento otras 210 personas, que pidan inscribirse antes de las ocho de la tarde del jueves, día 21, en el correo turismo@ayto-caceres.es.

