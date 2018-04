«El Planeta es un salto, acerca a muchos nuevos lectores» La autora llenó la caseta de autores y firmó numerosos ejemplares de 'Niebla en Tánger'. :: A. méndez Cristina López Barrio presentó en la Feria del Libro su novela 'Niebla en Tánger', que ha impulsado su carrera literaria CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 22 abril 2018, 09:15

Tarde de lluvia en la Feria del Libro de Cáceres. El cielo gris y un viento del que despeinaba hicieron que la presencia de público en esta fiesta anual de las letras fuera tímida por momentos. Sin embargo, la finalista del Premio Planeta 2017, Cristina López Barrio, congregó a un buen número de personas curiosas por conocer las bambalinas de 'Niebla en Tánger', la novela que, como dijo ella misma, la ha transportado a la 'Champion League' de la vida literaria. El Premio Planeta obra el milagro de la popularidad y multiplica los lectores, además de brindar agitados meses de viajes y presentaciones. López Barrio (Madrid, 1970), disfruta el momento a la espera de volverse a sentar a escribir. Fue ganadora en 2009 del II Premio Villa de Pozuelo de Alarcón de Novela Juvenil, de la editorial Everest y su primer libro para adultos 'La casa de los amores imposibles' (Plaza & Janés, 2010), le granjeó su primer éxito. Una estructura con la que homenajea a Julio Cortázar y una trama con protagonista femenina son dos de los ingredientes principales de esta obra, que muchos cacereños se llevaron ayer firmada bajo el brazo. Santos Benítez, cronista de la ciudad y presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales introdujo este libro. Juan Carlos de la Riva con la presentación de 'El Torero de la Mariposa', Santi Senso con 'Actos Íntimos' y Patxidifuso con una actividad para niños completaron esta segunda jornada de Feria del Libro.

-¿Cómo han sido estos meses de gira con el Planeta?

ACTOS PARA HOY u12,00 horas José Cercas presenta Lluvia. u13,00 horas Julia Cortés Palma presenta 'Un Jarabe para Hugo'. u18,30 horas Juan Miguel Collado Campos presenta 'El fuego divino. Los escobazos'. u19, 45 horas Juan Ramón Santos presenta 'El verano del endocrino'. uExpo-Flor Abrirá hoy si no llueve. Ayer se aplazó por la lluvia.

-A nivel profesional ha sido un salto muy importante, por la promoción que se hace, y un honor formar parte de la familia de los Planeta. Hay muchos nuevos lectores que se acercan a mí ahora y que leerán otras de mis novelas, y los que ya me conocían comparten la alegría de que les gustaba lo que escribo y he quedado finalista. Durante estos meses he aprendido mucho de Javier Sierra (ganador del Premio Planeta con 'El Fuego Invisible'). Ha sido un lujo.

-¿Es difícil seguir creando cuando uno se mete esta vorágine de presentaciones?

-La narrativa requiere disciplina, levantarte y escribir por lo menos cinco o seis horas diarias. Ahora es complicado y lo que hago es ir tomando notas para otra novela y lo que sí me inspira es pasear, viajar, y esos momentos en los que estoy sola hago eso.

Soledad

-¿Cómo es esto de encontrarse con los lectores?

-Somos un poco bipolares los escritores. Nuestra profesión es bastante solitaria, estamos solos con nuestros personajes y otras veces tiene una parte social, cuando el libro ya no es tuyo sino de tus lectores, y el compartirlo enriquece muchísimo.

-¿Cómo fue ese punto de inflexión entre ejercer la abogacía y dejarla para ser escritora profesional?

-Yo ya quería ser escritora desde que estudiaba Derecho, pero la tradición familiar, mi padre y mi hermana son abogados, me lleva por ese mundo. Luego te das cuenta de que en ambos casos estás utilizando la palabra, en el Derecho para convencer a un juez, y en la literatura para contar historias.

-Es interesante la parte de metaliteratura que contiene su obra, con ese homenaje a 'Continuidad en los parques' de Cortázar.

-La inspiración, la intertextualidad, para mí es muy enriquecedora. A mí me influyen y me inspiran autores que a su vez les influyeron y les inspiraron otros, es como una cadena que continúa y una semilla. Utilizo esa inspiración de Cortázar y la adapto a mi estilo, que lo que hace es enriquecer. Sería muy triste si no tuviéramos ninguna influencia.