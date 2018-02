«Las que pintaron las cuevas eran mujeres»

Más que una exposición, la muestra de la pintora Lourdes Murillo (Badajoz, 1964) es un manifiesto que pretende romper convenciones. 'Zona Rosa', una exposición itinerante que puede verse ahora en la sala de exposiciones Pintores 10, despoja a ese color de todas las connotaciones que lo conectan con lo cursi. La pintora reflexiona a través de sus 14 telas sobre los atributos de una tonalidad que lleva una carga ambivalente. El detonante de este trabajo, tal y como explica la autora «es la historia de una amiga que me contó cómo su ex pareja la humillaba por gustarle el color rosa, aquello me pareció el colmo, de ahí surge la reflexión, el hecho de que siempre se hubiera asociado a lo gay y se hubiera denigrado». La muestra cuenta con la colaboración de 14 personalidades de bandera, siete hombres y siete mujeres. Todos ellos tienen para esta pintora un gran valor humano. Entre ellos, hay seis premios nacionales. «Es un trabajo coral, no quería estar sola con mis cuadros, buscaba a gente que me acompañara, es gente admirable». Están la escritora Rosa Montero, el cocinero Toño Pérez, el deportista José Manuel Calderón, la titiritera Marta Bautista, la cantaora Carmen Linares, la actriz Lidia Navarro, la fotógrafa Ouka Leele, la dramaturga Paloma Pedrero, el escritor Jesús Sánchez Adalid, la artista Soledad Sevilla. Ella agradece a todos su participación, pero remarca la labor del veterinario José Luis Guirao, del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y del director de investigación oncológica del Hospital Universitario de la Paz Eduardo López Collazo, además de la del poeta Felipe Benítez Reyes. Todas estas personalidades posan con una tablilla y hacen un comentario de la obra que les ha sido asignada. «Las tablillas están disponibles para que todo el mundo se haga una foto y la comparta, y está funcionando muy bien». Es otro de sus objetivos: reivindicar desde lo lúdico y que esto sea una fiesta.

Las 14 telas que componen el recorrido de la muestra equivalen, según la autora, «al Vía Crucis en el que se convierte la vida de muchas mujeres, que parece que van de una caída a otra». Murillo mitiga la simplificación del color rosa y bautiza cada uno de los tonos que emplea con una descripción poética. «Me he inventado los 14 tipos de rosa, no es una descripción filológica, es inventada», explica.

Símbolo

Murillo recuerda que el rosa empezó a utilizarse como símbolo femenino desde los años 50. «Antes se usaba el blanco para niños y niñas indistintamente».

Esta pintora se considera afortunada. «Yo no he sufrido el machismo, he tenido unos padres que me han dejado ser lo que yo quería». Vive su profesión de pintora en exclusividad y de una forma un tanto mística. «Creo que es el oficio más viejo del mundo, porque yo creo que las que pintaban las cuevas prehistóricas eran mujeres, mientras los hombres se iban a cazar o en los largos inviernos, no está contrastado, pero me gusta pensar que soy heredera de ellas».

A pesar de que se ha abierto camino sin machismos, reconoce que «lo sufre por las demás». Es por ello que historias como las de su amiga, le parecen increíbles, inaceptables. Y de ahí 'Zona Rosa'.