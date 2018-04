Pilar Eyre: «Hice una lista de las amantes de Alfonso XIII y me salieron cien» Pilar Eyre, junto a José Ramón Alonso de la Torre, a su llegada a la carpa de autores. :: lorenzo cordero La periodista presenta en la Feria del Libro su última novela, 'Carmen la rebelde', y llena la carpa del Paseo de Cánovas M. J. T. CÁCERES. Domingo, 29 abril 2018, 10:41

La carpa instalada en el Paseo de Cánovas se llenó ayer por la tarde para escuchar a la periodista Pilar Eyre. Procedente de Huelva, hizo escala en la Feria del Libro de Cáceres para presentar su última novela: 'Carmen la rebelde'. El libro cuenta la historia de la actriz Carmen Ruiz Moragas, amante del rey Alfonso XIII. ¿Por qué poner la lupa en esta mujer y dedicarle un libro? Eyre, que fue finalista del Premio Planeta en 2014, contó que Carmen Ruiz Moragas había sido un personaje secundario en varios de sus libros, dedicados a la monarquía española.

«Un día hice una lista de las amantes de Alfonso XIII y me salieron cien con nombres y apellidos. Me llamó la atención que Carmen Ruiz le durara ocho años de su vida. Me encontré un personaje interesantísimo. Es uno de los personajes femeninos más importantes de la primera mitad del siglo XX», dijo la escritora.

Pilar Eyre estuvo acompaña por José Ramón Alonso de la Torre, colaborador de este diario, quien se encargó de presentar a la autora. La lectura de esta novela, dijo Alonso De la Torre, permite adentrarse en la década de los años 20 y conocer cómo era la vida social de entonces. «El libro es un fresco histórico de ese momento», dijo.

Hoy, domingo, la Feria del Libro afronta su penúltima jornada con cuatro presentaciones. A las doce del mediodía Gema Marín Perozo hablará de 'El legado de los Cohen'. Una hora más tarde será el turno de Antonio J. Sánchez y 'Libro de horas'. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, Salvador Vaquero presentará 'El Corregidor' y Pilar Sánchez (a las 19.45), 'Habitación 215'. Además, la asociación cultural poetas de la estatua de Gabriel y Galán impartirá varios talleres y actuarán Matías Simón y Pepe Extremadura.