«No pienses que esto le pasa a los demás, te puede pasar a ti» Noelia García en una de sus charlas de prevención en Cáceres ante futuros soldados.

Son las once y media de la mañana del pasado jueves, y la nadadora paralímpica Noelia García Martín (Plasencia, 1973) habla con soltura ante varios cientos de jóvenes vestidos de militares. Están en un gran salón de actos del Centro de Formación de Tropa (Cefot) de Cáceres y el público son jóvenes que sólo llevan tres semanas formándose para ser soldados.

Noelia se mueve con ayuda de una silla de ruedas, sosteniendo con la mano izquierda un micrófono y en la derecha lleva un puntero láser con el que de vez en cuando destaca algo de la pantalla. Ante los atentos jóvenes, que guardan un respetuoso silencio, ella va explicando las consecuencias de las lesiones medulares y cerebrales, la mayoría irreversibles: las paraplejias (parálisis de la mitad inferior del cuerpo), tetraplejias (parálisis de las cuatro extremidades) y traumatismos craneoencefálicos, entre otros. Luego recalca que los accidentes de tráfico y las caídas son las causas más frecuentes y empieza a hablar de prevención, de tomar medidas de seguridad, «poneros el cinturón de seguridad en el coche, no es cierto que el airbag hace la misma función. No pensar que esto le pasa a los demás. Te puede pasar a ti».

DATOS 12.000 futuros soldados recibieron charlas de prevención de accidentes, en el Cefot, en los últimos 8 años. 2010 es el año en que se le concedió la Medalla de Extremadura tras lograr una medalla de plata en los Juegos Paraolímpicos de Atenas.

Noelia García es la coordinadora en Extremadura de Aesleme (Asociación para el Estudio de la Lesión de Médula Espinal), una entidad privada de ámbito nacional, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que se dedica a la prevención de accidentes que provocan lesiones medulares y cerebrales.

Ella lleva más de la mitad de su vida dependiendo de la silla de ruedas, «es la verdad - indica -. Me ocurrió a los 21 años y ya llevo 23 años con la silla de ruedas. Yo me quede parapléjica no por un accidente de tráfico, fue por una negligencia médica. Me tenía que operar de menisco, lo hice en Sevilla, en una clínica que me dijeron que era muy buena, y al ponerme la epideural me dejaron parapléjica». Empezó a hacer natación como terapia, y fue sorprendiendo por lo rápido que nadaba. Empezó a entrenar y a ganar medallas en competiciones, hasta que en el año 2004 fue medalla de plata en los Juegos Paraolímpicos de Atenas, en la prueba de relevos 4x50 metros libres.

En el año 2010 recibió la Medalla de Extremadura. En su discurso desveló que ella logra lo que se propone con una frase que le da resultado, «mi frase es 'querer es poder' y me funciona. El victimismo no es bueno».

Ella ahora se ha propuesto que ningún joven se quede en silla de ruedas por falta de información, y por eso con Aesleme va dando charlas para prevenir accidentes.

Cinco campañas

Aesleme Extremadura tiene abierta actualmente cinco campañas de prevención de accidentes de tráfico dependiendo del colectivo al que va dirigido: Está la campaña 'Te puede pasar', dirigido a colegios e institutos; 'Desplázate de forma segura', dirigida a hogares de mayores; 'Si controlas vuelves', campaña sobre alcohol y drogas para alumnos de bachillerato: 'Agárrate a la vida', que se ofrece a universitarios; y 'Defiéndete a ti mismo' dirigido a acuartelamientos.

En el curso 2017-2018 han impartido 165 conferencias en colegios e institutos, llegando a 12.560 jóvenes. Esta semana Noelia estuvo dando charlas en el Cefot de Cáceres el martes y el jueves. El primer día tuvo de público a 560 alumnos y el segundo día a 580. En total son 1.130 jóvenes a los que ha dado datos como que durante 2017 se han producido 1.067 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que han fallecido 1.200 personas.

En el Cefot llevan dado charlas desde el 2010, han llegado a más de 12.000 militares en este tiempo.