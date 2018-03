Piden tres años de cárcel a un trabajador de Cruz Roja de Cáceres por robar dinero de ayudas sociales El trabajador social estaba empleado en la sede de Cruz Roja. :: l.c. Se le acusa de usar la documentación de otras personas para quedarse con un total de 11.065 euros de prestaciones SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 29 marzo 2018, 21:02

El próximo día 6 de abril, Jorge M. M. será juzgado en la Audiencia Provincial de Cáceres acusado de estafa. Después de cumplir más de una década trabajando para la Cruz Roja en la sede de la capital cacereña, Jorge es acusado de haberse quedado con más de 11.000 euros del dinero que gestionaba la organización en concepto de ayudas de emergencia para paliar necesidades de familias necesitadas de la ciudad.

La Fiscalía tiene previsto solicitar para él una condena de tres años de prisión, pagar una multa e indemnizar a Cruz Roja Española, a la delegación de Cáceres, con la cantidad de 11.065 euros.

También se juzgará a un matrimonio amigo del acusado, como coautores de parte de la supuesta estafa al ingresarles en sus cuentas varias ayudas. A cada uno de los miembros de este matrimonio, formado por Estrella F. G. y a Enrique Manuel P. A., se les pide once meses y quince días de prisión y el pago de una multa.

Según el escrito de la acusación pública, Jorge M. M. era trabajador social en la sede de Cruz Roja en Cáceres, encargándose, al menos durante el año 2015, de la recepción, tramitación y concesión de ayudas sociales.

La fiscalía indica que aprovechándose de la confianza depositada en él por la organización no gubernalmental, «el acusado utilizó los datos personales y fotocopias de diversa documentación de personas que habían mantenido alguna relación con la organización humanitaria, para tramitar solicitudes de prestaciones económicas, normalmente para ayuda de alquiler de vivienda, que no habían sido solicitadas por los supuestos beneficiarios o que, habiéndolo sido, el acusado manipulaba informáticamente». Normalmente cambiaba el numero de cuenta de los posibles beneficiarios, «con la intención de que la ayuda económica fuera sin más concedida, pero no llegara finalmente al supuesto o posible beneficiario de la misma, sino que se incorporase a su propio patrimonio o al de terceras personas de su entorno».

La mayoría de las ayudas fueron ingresadas en dos cuentas corrientes que estaban a nombre de su compañera sentimental, Concepción H. G., que actualmente se encuentra en paradero desconocido.

Según la relación de las ayudas con las que se quedó, el 6 de abril de 2015 desvió 200 euros que en teoría eran para Víctor Manuel C. P. El 5 de mayo se quedó con otros 200 euros que no llegaron a Assane L. Entre el 3 de junio y el 11 de noviembre se apropió de 2.100 euros de ayudas para Antonia G. P. El 25 de junio ingresó en la cuenta de su compañera 320 euros que en teoría habían sido concedidos a Alberto A. G. El 13 de junio se quedó con 275 para Nicoleta N. El 22 de julio se apropió de 310 que eran para Celestina A. E.; y por la misma fecha 340 euros destinados a Antonia C. O., y 350 euros para Olga L. M. T.; así como 300 euros para Deicy J. M. S.

La lista continúa con cantidades que oscilan entre los 320 y los 1.050 euros de prestaciones sociales que nunca llegaron a concederse.

El acusado llegó a tramitar una ayuda en concepto de alojamiento a favor directamente de su pareja, aunque no consta que tuviera derecho a percibirla. Le ingresó 700 euros.

Al matrimonio acusado, que son padres de un ahijado suyo, les ingresó 350 euros de una ayuda por alquiler que tramitó para ellos. También le transfirió 1.050 euros que no recibió Olga L. M. T., que es quien figuraba que había pedido la ayuda; y 600 euros que deberían haber sido para Deicy J. M. S.

En este procedimiento también se ha personado, como acusación particular, Cruz Roja Española.

La presunta estafa fue descubierta cuando una mujer contactó con la Policía Nacional en marzo del año 2016. Denunció que habían falsificado un contrato de alquiler a su nombre para solicitar una ayuda por tal concepto a Cruz Roja. Al parecer, además de la firma falsa, habían aportado un número de cuenta bancaria del que ella no era titular. En realidad, sólo había pedido a la organización una ayudapara recibir alimentos.

Falsa denuncia

Una vez que Cruz Roja tuvo conocimiento de las irregularidades en casi medio centenar de expedientes, pidió a este trabajador social que interpusiera una denuncia judicial. Según la investigación, simuló haber puesto la denuncia y hasta entregó en la secretaria provincial de Cruz Roja un documento con un falso sello judicial, para intentar que no se descubriera la estafa.

No obstante la Policía Nacional siguió investigando la denuncia de la mujer, hasta acabar conociendo el supuesto fraude cometido.

En mayo de 2016 fue detenido Jorge M. N. y el matrimonio formado por Enrique M. P. A. y Estrella F. G.. Los detenidos, que entonces tenían 28, 32 y 37 años, no contaban con antecedentes penales.

Se encuentran en libertad provisional a la espera del juicio que ahora tendrá lugar.