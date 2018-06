Piden que el Ayuntamiento de Cáceres analice el agua de las barriadas más antiguas

Vuelve a lucir el cartel de agua no potable en Fuente Fría

«La obligación del Ayuntamiento es velar por la salud de los vecinos e informarles de que esa agua no se puede beber». Son palabras de Pedro Moreno Rey, portavoz de la asociación de Amigos de la Ribera del Marco y que hace tiempo venía advirtiendo sobre la ausencia de un cartel informativo en Fuente Fría. No es la primera vez que ocurre. El letrero desaparece y aunque los vecinos saben perfectamente que se trata de 'agua no potable' desde hace años, cualquier persona que pase por allí y sea desconocedor de ello se expone a un consumo no recomendable. Hace varios días la coordinación de la Inspección de Servicios municipal y la concesionaria de agua, Canal de Isabel II, permitió reponer el letrero. Pese a ello, son numerosos los usuarios que siguen acudiendo a la fuente y hacen caso omiso del propio cartel.