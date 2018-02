Una alerta europea acaba con dos detenidos en Cáceres por vender medicamentos prohibidos La Guardia Civil ha interceptado 319 dosis de productos que contenían sibutramina. / GUARDIA CIVIL La web era gestionada por dos vecinos de Cáceres que habían realizado ventas por toda la geografía nacional e incluso en Holanda y Francia REDACCIÓN HOY.ES Martes, 6 febrero 2018, 13:21

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Cáceres en el marco de la operación Thavma como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Asimismo, dos mujeres, vecinas de una localidad sevillana y granadina, están siendo investigadas por el mismo delito.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando la Guardia Civil recibe una comunicación de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, informando de una alerta alimentaria recibida de Bélgica, con implicaciones en los países de Bulgaria y Turquía, en relación a la comercialización de varios complementos alimenticios que pudieran contener la sustancia activa de la sibutramina. Este producto tiene prohibido su uso por la Unión Europea en los medicamentos desde el año 2010.

El complemento alimenticio comercializado contiene sibutramina, una sustancia prohibida porque puede generar fallo vascular

La sibutramina es una sustancia que contiene un principio activo (supresor del apetito), relacionado con la anfetamina, proporcionando sensación de saciedad y produciendo un efecto termogénico que activa el sistema nervioso, produciendo un aumento de frecuencia cardiaca y presión sanguínea, habiéndose registrado en algunos pacientes que han ingerido este producto, arritmias, cardiopatías y accidentes vasculares, relacionándose con algunos fallecimientos.

Al tratarse de una emergencia de salud pública, la Guardia Civil inicia de inmediato las investigaciones, estableciendo la supuesta implicación de un hombre y una mujer cacereños, los cuales distribuyen productos con las denominaciones comerciales Irem, Naturel, Nivadetox y Emtea, como supuestos complementos alimenticios importados desde Turquía. Estos productos eran posteriormente vendidos a través de redes sociales o puerta a puerta, sin ningún tipo de control farmacológico por las autoridades sanitarias españolas. Los agentes comprobaron también que estos productos eran vendidos a través de www.iremnaturel.es, ofertados como productos de adelgazamiento.

Esta página web era gestionada por los dos vecinos de Cáceres detenidos, con servidores alojados en Turquía, los cuales además se anunciaban en otros portales de internet con nombres de empresas ficticias como distribuidores oficiales de los citados productos en España y Portugal.

Igualmente, se inició un rastreo de las ventas realizadas a través de la página web, comprobándose que se habían realizado ventas por toda la geografía nacional (Sevilla, Granada, Córdoba, Tarragona, Madrid, Badajoz, Salamanca, Albacete y Valencia) e incluso en Holanda y Francia.

Gimnasio y centro de estética, puntos de venta

Continuando con la operación Thavma, los investigadores consiguieron localizar otros dos puntos de distribución de estos productos, concretamente en un gimnasio de la localidad sevillana de Lantejuela y en un centro de estética de la localidad de Peligro (Granada), ambos establecimientos regentados por dos mujeres, las cuales están siendo investigadas por un delito contra la salud pública.

La Agencia Española del Medicamento ha comprobado que todos estos productos contenían sibutramina, constituyendo su consumo un riesgo para la salud pública, por contener sustancias con actividad farmacológica no declaradas. Se trata por tanto de un medicamento por contener dicha sustancia, y no un complemento alimenticio como se estaba vendiendo al consumidor. Por este motivo, la distribución o venta de estos productos, supone un serio atentado para la salud de las personas, según indica la Guardia Civil en nota de prensa. Los agentes han procedido a la aprehensión de 319 dosis estos productos, recomendándose a todos los usuarios el no consumo de ellos.