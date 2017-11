Pepe Rodríguez: «La torta del Casar es una maravilla sola o con helado» El chef Pepe Rodríguez con el helado de torta del Casar que hizo ayer, en la gala de clausura de Tentación-es. :: Armando El cocinero miembro del jurado del televisivo Masterchef clausuró el programa gastronómico Tentación-es SERGIO LORENZO CÁCERES. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:42

«¿Quién no conoce la torta del Casar? ¿Hay algún español medianamente sensible y sensato que no la conozca? Está entre los quesos más importantes del mundo. Abrir una y meter la cuchara en algo tan cremoso es una maravilla. Es una maravilla tomarla sola o con helado», indicaba el chef Pepe Rodríguez ayer por la tarde en el Gran Teatro, después de que hiciera delante del público un helado de torta del Casar con gelatina de miel Villuercas-Ibores y granizado de manzana verde.

El cocinero, que es jurado del programa televisivo Masterchef, afirmaba que él no tiene un plato preferido, «yo soy un disfrutón, y a la gente que nos gusta disfrutar, que nos gusta comer y nos gusta beber, nos gusta cualquier plano, no tengo predilección por ninguno. Como jamón, como presa de cerdo ibérico, como queso con el mejor aceite... Es que unas migas por la mañana, y una caldereta por la tarde y un cordero asado al día siguiente son platos tradicionales que me gustan. Hay que comer de todo».

Defensor de los buenos productos extremeños, recalcó el potencial turístico de los fogones, «la cocina es marca España. Hay muchos extranjeros que vienen a España a comer. Nosotros somos los tíos mas malos vendiendo un producto, pero la gente sabe que aquí se come bien y vienen a disfrutar de la gastronomía. Tenemos un potencial maravilloso».

El Gran Teatro estaba lleno en la gala de clausura del programa gastronómico Tentación-es que organiza la Diputación de Cáceres. Entre el público había muchos niños, a los que el televisivo chef del restaurante El Bohío en Illescas (Toledo), animó a que no tuvieran miedo a meterse en la cocina a preparar platos, «cocinar es maravilloso porque es cultura». Lamentó que no se enseñe a los niños, desde muy pequeños a comer bien, «El sobrepeso que tenemos ahora mismo es de habernos alimentado mal. Igual que se lleva a los niños al pediatra hay que llevarlo al nutricionista y enseñarles desde muy pequeños a comer bien».

Además de cocinar en vivo Pepe Rodríguez, también se metió en los fogones Natalia Jiménez, de 13 años, que es una de las finalistas de la versión junior del programa Masterchef. Ella elaboró unos 'Tacos de Extremadura al vino tinto Ribera de Guadiana con crema de torta del Casar». La gala estuvo presentada por el actor cacereño Daniel Holguín.

Entre el público estaba la presidenta de la Diputación Rosario Cordero, que destacó a la agencia Europa Press la importancia de potenciar los productos cacereños, «detrás de un producto - dijo -, hay muchos ganaderos y muchos agricultores que trabajan para conseguir esa calidad. Este evento lo que pretende es jugar con la gastronomía y difundir el esfuerzo de todos los que participan en la cadena de producción».

Tentación-es tiene como objetivo, promocionar los productos de la provincia de Cáceres con denominación de origen protegida (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP), y difundir las tradiciones culinarias de esta provincia. En esta edición Tentación-es ha llegado a diversas comarcas de la provincia con desayunos saludables y catas en La Vera y Las Hurdes.

Entre los productos que se potencia está la torta del Casar. En la actualidad el 40% de su producción se vende en Extremadura.

La entrada a la gala era gratuita, teniendo el aliciente de los sorteos entre los asistentes. Entre los regalos había dos cestas con productos de la tierra, una experiencia turística en la dehesa extremeña para dos personas, y un desayuno para dos personas en el restaurante Atrio. También se entregaron los premios del cuarto concurso instagram 'Paisajes Gastronómicos'.