«Hay películas estupendas que no llegan al cine comercial en Extremadura» David Garrido se encuentra al frente de la Filmoteca desde el año 2015. :: pakopí En abril de 2003 se abrió en Cáceres la sede de una entidad que ha cosechado 200.000 espectadores y ha proyectado 3.000 títulosDavid Garrido Director de la Filmoteca de Extremadura CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 6 mayo 2018, 09:47

La difusión de la cultura cinematográfica inspiró la creación de la Filmoteca de Extremadura hace 15 años. Amar y disfrutar el cine de todas las épocas y fomentar la producción y el archivo del material creado en la región son los pivotes de una entidad que capitanea desde el año 2015 David Garrido (Mérida, 1971). Es el cuarto director de la Filmoteca a lo largo de su historia (lo fueron también María José López, Francisco Rebollo y Antonio Gil Aparicio), una trayectoria que partió de su sede central en Cáceres, en el centro cultural San Jorge, y continuó con la creación de sedes en Badajoz, Mérida y Plasencia, y con proyecciones en seis puntos de Extremadura (Miajadas, Arroyo de la Luz y Jaraiz de la Vera en la provincia de Cáceres y Herrera del Duque, Cabeza del Rey y Villanueva de la Serena en Badajoz). Más de 200.000 espectadores han disfrutado de 3.000 películas con sello y nacionalidad muy distinta a lo largo de estos 15 años. Estos días la Filmoteca de Extremadura está de fiesta, con un amplio cartel de actividades y una gala que tuvo lugar el pasado día 4, viernes.

-¿Qué supuso la creación de la Filmoteca en la región?

-La Filmoteca es una institución imprescindible en cualquier comunidad autónoma por los múltiples asuntos que trata, no solo por proyectar títulos que no llegan al circuito de cine comercial, sino por el trabajo en cuanto a la difusión y conservación del patrimonio audiovisual de Extremadura y el respaldo al sector audiovisual. La Filmoteca apoya tanto a largometrajes como cortometrajes y al cine documental a través del catálogo Jara. Hemos crecido mucho en todo este tiempo, teniendo en cuenta que Extremadura no es una región que tenga una tradición cinematográfica tan amplia como otras. También es muy importante la participación de la Filmoteca en los 15 festivales que apoya en la región, la mitad de los cuales tienen lugar en verano, y el papel de la Film Comission. Todo esto ha ayudado mucho a desarrollar el sector audiovisual y subraya la importancia del cine para el desarrollo de una región.

«El espectador medio suele tener entre 35 y 45 años y es mujer fundamentalmente»

-Hay muchos niños que ven cine en pantalla grande por primera vez gracias a la Filmoteca a través de sus ciclos.

-Claro, y una de las actividades que hemos organizado para los 15 años de la Filmoteca es un ciclo de cine para los más pequeños, con dos cortos de la adaptación del libro animado 'El Grúfalo', en el que participan 1.770 escolares. Yo tengo muy clara la importancia fundamental que tiene el cine en el aula y el aula en el cine. Existe la paradoja de que en una sociedad cada vez más audiovisual, se delega el aprendizaje de lo audiovisual a Youtube, en lugar de hacerlo desde el campo profesional. No les ofrecemos estas herramientas a los niños, creemos que lo van a aprender solos. Nosotros trabajamos directamente con los profesores, y les ofrecemos una guía didáctica que se puede seguir trabajando en la clase.

-En cuanto a la faceta más conocida, que es ir a ver películas. ¿Qué sello ha aportado usted en la Filmoteca?

-Yo lo primero en lo que pienso es en las películas que la gente quiere ver y que no llegan a Extremadura. Cada viernes reviso pormenorizadamente la cartelera de la región y la comparo con lo que se ha estrenado en el resto de España. Ése es el primer paso. Todas las semanas se estrenan entre ocho y diez películas en España de las cuales a Extremadura solamente llegan tres y son las más comerciales. Entre las que no se proyectan, al menos tres o cuatro son interesantes como para que uno se plantee exhibirlas. A partir de ahí, yo tiendo puentes, a partir de un determinado país, temáticas comunes, etc. Se teje de muy diferentes formas, pero siempre parto de esa frustración que yo tenía al principio de que hay películas estupendas que no se pueden ver en Extremadura. Así empecé trayendo a Mérida películas que no podían verse en los cines, primero en el Cine Club Forum y luego creando el Festival de cine inédito, siempre con esa obsesión. El 70% de los títulos no se estrenarían en la región si no fuera por el trabajo de Filmoteca. También pienso en la producción que se hace en Extremadura, para que el público lo conozca y se sienta orgulloso. No podemos proyectar todos los títulos que nos gustaría, no podemos hacer competencia al cine comercial, porque éste tiene su espacio, aunque a veces ofrecemos películas que el público quiere ver en versión original, pero no es nuestra función.

-¿Cómo es el espectador fijo de la Filmoteca?

-El espectador medio de la Filmoteca suele ser tener entre 35 y 45 años, fundamentalmente mujer y es un público bastante fiel. En todas las sedes existe un público al que vas viendo en todos los pases que tiene su cita perfectamente asimilada dentro de su agenda. Es un público muy entendido, que antes o después habla contigo, o te contactan a través de redes sociales haciendo demanda de películas que quieren ver. Hay mucha variedad de público, yo siempre digo que echo en falta mucho más público joven y público universitario. Es cierto que los hábitos de consumo han cambiado, pero me sigue llamando la atención que teniendo unos precios tan ridículamente bajos (un euro por una película y 60 céntimos sacando un bono), que no haya más gente joven que venga. A pesar de todo esto, creo que en cada pase hay diferencias y que hay un público muy transversal. Si les apasiona el cine saben que la Filmoteca es un templo en donde van a disfrutar de su pasión.

-¿El hecho de que la sede de la Filmoteca esté en Cáceres hace que el público de esta ciudad sea el más cinéfilo?

-Hay que tener en cuenta que las capacidades de las sedes son distintas. Plasencia tiene 100 localidades, la de Cáceres son 145, Badajoz un poquito más y Mérida una sala de 250 espectadores. También hay que tener en cuenta que en Cáceres hay tres pases semanales, Badajoz dos pases semanales, Mérida y Plasencia una semanal y en el resto se proyecta una vez al mes. Pero comparativamente el sitio en el que hay más espectadores sigue siendo Cáceres donde hay un mayor número de espectadores. Es difícil de cuantificar porque también la programación es muy variada y fluctúa en función de la película que se emite, pero en general estamos satisfechos. del público que viene. También depende de la movilización que se haga de algunos ciclos por parte de algunos colectivos. En el ciclo de Pintores, un martes en Cáceres, con Loving Vincent, se quedó mucha gente fuera. Y eso es algo que nos llena de alegría y resulta también un poco inesperado.