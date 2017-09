Peatonalizar Obispo Ciriaco y sus alrededores eliminará unos 50 aparcamientos en Cáceres La peatonalización se extenderá por Obispo Ciriaco hacia Primo de Rivera. / Jorge Rey Los negocios de la zona creen que la medida puede darles un impulso, en San Juan también lo aplauden y en Gómez Becerra genera dudas MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 18 septiembre 2017, 23:34

Peatonalización a la vista y más cambios en el centro urbano. Los anunció el viernes el Ayuntamiento y espera materializarlos en cuestión de semanas con cortes de tráfico puntuales, de momento, en Gómez Becerra, San Juan, Ciriaco Benavente y alrededores. Serán restricciones regulares a partir del fin de semana y durante determinadas horas. En Ciriaco Benavente, Clemente Sánchez Ramos y Obispo Segura se dará un paso más y se montará una plataforma única. Se eliminarán aceras y aparcamientos. Alrededor de unos 50, en total. Solo tendrán acceso diario, ya en 2018, vehículos de emergencia, de Policía, servicio público y residentes. Los empresarios aplauden la medida. También los de la plaza de San Juan, sin coches los sábados por la mañana. El Gómez Becerra el debate está abierto entre los afectados.

«Será muy positivo. Esa medida le va a dar un impulso muy bueno a toda la zona. Traerá más ventajas que inconvenientes». Es el resumen que hace José María Caballero, responsable de La Cafetera, en Obispo Ciriaco Benavente. Aunque admite que no les han dado detalles sobre el proyecto, sostiene que no habrá mayores problemas por la eliminación de estacionamientos. «El coche no puede ser excusa porque hay opciones para dejar el vehículo de sobra, de pago, en el parking de Primo de Rivera, o en el Parque del Príncipe, gratis», concluye. El referente que plantea es el de ferias. Los cortes de tráfico que se realizan esos días de fiesta «han funcionado de maravilla», opina. Su punto de vista coincide con el de Juan Cancho, que regenta otro de los locales más activos de la vía, en este caso en la intersección con Obispo Segura, el Viñagrande. «Es una medida esperada y me parece muy normal que se ejecute. Supone dar continuidad a lo que se ha hecho en la calle San Pedro de Alcántara y que ha funcionado». Cancho está de acuerdo con otros empresarios en que el ejemplo de ferias «es muy bueno». «Implica dar protagonismo a los peatones y permitir que por aquí se muevan libremente familias enteras con sus hijos los fines de semana». «Nos dará mucha vida», afirma con evidente satisfacción.

Gómez Becerra solo se cortará hasta la calle Hermandad, pero no en el tramo hacia la gasolinera

La futura peatonalización crea incertidumbre por su aplicación entre algunos vecinos. En especial entre aquellos que dejan sus coches a la puerta de casa. En Obispo Ciriaco hay una veintena de plazas de aparcamiento. Obispo Segura suma otras 20 y en Clemente Sánchez Ramos hay unas 10. La respuesta a qué harán quienes se buscan la vida allí para aparcar aún no está clara. El planillo de la futura zona azul también se ve afectado ya que esas calles están incluidas.

«Todo lo que sea poner por delante al peatón sobre el vehículo nos parece correcto», corrobora Ceferino Rontomé. El secretario territorial de UGT de la comarca de Cáceres desarrolla su labor profesional en la delegación del antiguo edificio sindical. Allí acuden a diario unos 20 trabajadores. También los de CCOO y la Federación Empresarial Cacereña. La peatonalización debía haberse debatido, resalta Rontomé, en el Consejo Económico y Social. «Nadie nos ha informado», lamenta.

Ese mensaje también se repite desde Gómez Becerra. Si en Obispo Ciriaco la idea de la plataforma única y la peatonalización está definida, en los otros puntos estratégicos del centro no lo está tanto. Quizás porque falta ese consenso necesario entre los propios comerciantes. «Es cierto. Hay división de opiniones. Eso de peatonalizar la calle no lo vemos claro», asume Isabel Lázaro, presidenta de la asociación de empresarios de Gómez Becerra. «Tenemos prioridades que hemos puesto sobre la mesa. No han sido atendidas aún». Se refiere a las mejoras en la iluminación y el ensanchamiento de aceras.

«El coche no es excusa. Hay opciones, el parking y el Parque del Príncipe, gratis» josé maría caballero, lacafetera

«Va a permitir que se muevan familias enteras por la calle. Nos dará mucha vida» juan cancho, viñagrande

«Es positiva la peatonalización. Debería haberse debatido en el Consejo Económico y Social» ceferino rontomé, trabaja en obispo segura

«No está claro lo de peatonalizar, pero la calle necesita que se hagan algunas mejoras» isabel lázaro, pta. gómez becerra

Sheila Cabeza, que tiene la tienda Zapatines allí, cree que más que impedir el tráfico se trata de modernizar la calle. «La luz que llega es la de los escaparates y hay problemas para que dos personas se crucen en la misma acera. Podría suprimirse una línea de estacionamientos y ampliarlas», avanza. La idea del Ayuntamiento es que los viernes por la tarde y los sábados por la mañana no haya tráfico en Gómez Becerra. Solo se aplicará entre la Avenida de España y Hermandad. La parte final, en dirección hacia la gasolinera, seguirá igual.

En San Juan el tráfico se restringirá los fines de semana también, en concreto los sábados por la mañana. Los hosteleros lo celebran. «Es una noticia excelente. Ojalá fuese una peatonalización total», zanja José Márquez, de la Tapería Ibérico. Una opinión muy compartida.