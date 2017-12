La peatonalización de Gómez Becerra gusta pero el comercio urge el arreglo de la calle Este es el aspecto que presentaba ayer la calle Gómez Becerra a las doce de la mañana. :: jorge rey La céntrica vía cumple su segundo fin de semana sin coches entre el aplauso y la sorpresa de los viandantes MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Domingo, 10 diciembre 2017, 08:38

«Me parece una gozada poder caminar por el medio de la calle». Luis Cid, usuario habitual de la calle Gómez Becerra, es rotundo. «La medida me parece fabulosa», apostilla. La peatonalización parcial de la calle Gómez Becerra acaba de superar su segundo fin de semana entre la sorpresa y el aplauso de los viandantes. Los comerciantes, mientras tanto, se muestran prudentes e insisten en una idea: el arreglo de la vía urge.

«Es muy pronto para poder valorar el impacto de la peatonalización. La sensación de la gente es buena. Nosotros lo que pedimos es que sea una calle presentable», apunta Isabel Lázaro, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Gómez Becerra.

Hay que recordar que el cierre al tráfico de esta calle ha generado división de opiniones entre los empresarios instalados en ella. Mientras unos estaban completamente a favor de su peatonalización, otros consideraban que la mejor opción era ensanchar las aceras manteniendo la vía abierta al tráfico rodado, además de mejorar la iluminación. Los planes del Ayuntamiento, agrega Isabel Lázaro, pasan por aplicar en Gómez Becerra el mismo modelo que en la calle San Pedro de Alcántara: una plataforma única.

Mientras las ansiadas obras llegan, el Consistorio ha optado por aplicar, a modo de ensayo, un modelo de peatonalización parcial. La calle permanece cerrada al tráfico desde las dos y media de la tarde del viernes hasta las once de la noche del sábado. Esta medida no afecta a toda la vía, sólo al tramo comprendido entre la avenida de España y la calle Hermandad. Dos señales recuerdan a la entrada de la calle la restricción al tráfico y en los portales de la viviendas hay pegada una circular de la Policía Local en la que se explica a los residentes los cambios previstos en la calle. «Se despejará de vehículos estacionados la zona una vez se proceda al cierre de la misma», reza el escrito.

En efecto, la peatonalización también incluye la eliminación de los aparcamientos a ambos lados de la vía, aunque ayer, a media mañana, se podían ver varios vehículos estacionados a pocos metros de la calle Hermandad.

«Esta calle no es tan comercial como para hacerla peatonal. Otra cosa es que, después de peatonalizarla, atraiga a más tiendas», opina José Román a la salida de un establecimiento. «A mí me gusta sin coches. Pero creo que deberían arreglar la calle», señala María José Corchero mientras camina por la acera. No era la única. A pesar de poder ir por el centro de la vía, muchos peatones siguen haciéndolo por el acerado por la fuerza de la costumbre.

Sheila Cabeza, una de la comerciantes más activas de Gómez Becerra, considera, al igual que Isabel Lázaro, que todavía es pronto para evaluar los efectos de la peatonalización. Con el puente, ilustra, mucho público se ha marchado de Cáceres y la calle ha tenido menos movimiento del habitual. Ella, admite, siempre se ha mostrado más partidaria de la ampliación de aceras que de la supresión de los vehículos de la vía pública.

«Gómez Becerra peatonal es una gozada. Le doy un diez. Lo ideal sería que la reformaran para que se quedara así permanentemente», ilustra Álvaro Blázquez, que ayer acudió a esta céntrica calle para hacer unas compras.

La peatonalización parcial de Gómez Becerra forma parte de un proyecto del Ayuntamiento que tiene como objetivo alejar el coche del centro de la ciudad. Primero se aplicó a la Plaza de San Juan, que también ha quedado cerrada al tráfico durante los fines de semana. Y después de Gómez Becerra será el turno para la calle Obispo Ciriaco Benavente y su entorno.