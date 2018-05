Los partidos y la Plataforma destacan el no mayoritario a la mina en la encuesta Vista aérea de la zona de Valdeflores, en la falda de la Montaña. :: hoy Para el Ayuntamiento y Podemos el rechazo aún sería mayor si el sondeo se hubiese centrado en la capital, y Ciudadanos cree que la opinión pública está muy dividida MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 29 mayo 2018, 08:08

Todas las partes arriman el ascua de la encuesta de Sigma Dos para HOY a la sardina de su discurso sobre la mina de litio. Los partidos políticos contrarios al proyecto y la Plataforma Salvemos la Montaña coinciden en destacar el no mayoritario que representa ese 37,4 por ciento de los entrevistados que recela de la explotación en la falda de la Montaña. En el sondeo publicado ayer también se recoge que un 34,2 por ciento de personas consultadas 'no sabe o no contesta', mientras que aún queda otro 28,4 por ciento que defiende el proyecto. Entre los encuestados, solo los que votaron al Partido Popular se decantan por mayoría (33,1 por ciento) a favor de la inversión frente a los que la rechazan (31 por ciento). Desde el Ayuntamiento, el grupo municipal de Podemos y la Plataforma ciudadana se lanzó ayer un mensaje coincidente: si la encuesta se hubiese centrado en la ciudad, la oposición a la concesión sería mucho más rotunda.

«Es un asunto muy local y se plantea a nivel regional. No creo que alguien de Azuaga tenga una opinión muy concreta sobre algo tan lejano. En un sondeo en Cáceres el rechazo sería mayor», sostiene Antonio Luis Díaz, uno de los integrantes de la Plataforma. «La encuesta señala que la opinión mayoritaria es contraria, ya sea en datos regionales, como provinciales, donde la oposición aumenta al 40 por ciento», inciden en el equipo de Gobierno local. Su punto de vista es que «cuanto más cerca se está de la ubicación de la mina, más se incrementa el rechazo».

Para Luis Salaya, portavoz del grupo municipal socialista, hay otra lectura. Mientras que sus votantes «están en sintonía» con la posición del PSOE, los del PP están «desconcertados». «No nos sorprende, teniendo en cuenta que el PP de Cáceres ha mantenido una postura y la contraria», analiza. Un 37 por ciento de los votantes socialistas están en contra y un 34 a favor.

Mucho más rotundo es el resultado entre los seguidores de Podemos: 23 por ciento a favor y 56 en contra. «Hay una cuestión de proximidad y también de información. A más proximidad a la mina, mayor rechazo. Y también más información. En la ciudad, la Plataforma ha hecho una gran labor de divulgación. En el sondeo de HOY queda claro que la mayoría no quiere la mina», opina Consolación López, portavoz de Podemos-CáceresTú.

Muy distinto es el planteamiento de Cayetano Polo, líder de Ciudadanos y para quien el trabajo de Sigma Dos no refleja otra cosa que la división de opiniones existentes: «Es falso que sea tan tajante el rechazo. Hay un 37 por ciento en contra, pero queda un 63 que se lo piensa o incluso apoya. Nosotros lo que seguimos pidiendo es que se tramite el expediente y se permita que los técnicos se pronuncien».

Sobre el hecho de que los votantes de Cs estén en contra en su mayoría (42,4), Polo destaca que no ha habido un mensaje interno con directrices para los afiliados sobre este asunto. «Cada cual es libre de expresarse. No hay una postura oficial de sí o no», aclara.

Por su parte, desde Tecnología Extremeña del Litio (TEL) señalaron ayer en relación al sondeo realizado por HOY que «entendemos que un proyecto de estas características cuente con opiniones encontradas. Desde principios de año, estamos trabajando en explicar a la sociedad cacereña en qué consiste. Creemos que Valdeflores representa una oportunidad única de generar un polo industrial y minero en Cáceres».