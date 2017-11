Antonio Bueno Flores: «La parte antigua es maravillosa y a veces no se aprecia como es debido» Antonio Bueno Flores es el autor de la Guía Práctica para disfrutar de la ciudad antigua. :: armando méndez Antonio Bueno Flores, escritor de turismo | La Guía Práctica que lanza HOY ofrece de una manera sintetizada un recorrido por los puntos más interesantes del Cáceres monumental CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:53

Toda la belleza y la riqueza de Cáceres en 100 páginas. Antonio Bueno Flores (Cáceres, diciembre de 1945), vuelca sus conocimientos sobre la parte antigua en una guía que pretende sintetizar los monumentos más destacados para hacer la visita más enriquecedora. La 'Guía Práctica para disfrutar de la visita a la ciudad antigua' puede adquirirse durante toda la semana con HOY en toda la región por 9,95 euros. Economista de profesión y coordinador del aula HOY en la ciudad, teje decenas de disciplinas. Éste es el decimocuarto libro que escribe sobre la ciudad, además de múltiples colaboraciones en otras obras.

-¿Cómo surge esta guía?

-Es una continuación de otra que hicimos en tres idiomas, en inglés, francés y castellano. Está mejorada en las imágenes. Se llama guía práctica porque quiero que no se cierre, que sea un libro con poco texto para que la gente vaya dando un paseo de unas dos horas y pueda enterarse de cada monumento, de quién lo hizo. Además aconsejo otros monumentos que están fuera del recinto amurallado y las rutas de los museos. De lo que se trata es de mantener a la gente en la ciudad. Tenemos una gran cantidad de museos, hay que sacarles partido. Yo considero que los viajes hay que disfrutarlos tres veces. Primero me compro dos guías y me lo preparo para que no se me escape nada. En segundo lugar, disfruto cuando estoy haciendo el viaje, porque voy viendo todo. Y cuando llego a casa escribo los recuerdos del viaje y me quedo con las guías.

«Gastronomía, patrimonio, folclore y cultura deben crear la marca de la ciudad»

-No sé si Internet ha sustituido de alguna manera la guía de papel.

-Bastante, pero la guía de papel tiene un encanto especial. El soporte físico es cómodo, y hemos hecho la letra grande para que se lea bien.

-¿Cree que la gente se va de Cáceres con pocas pinceladas sobre lo que hay en la ciudad?

-En Semana Santa entré en los Golfines de Abajo a hacer una foto y detrás de mí oigo a un señor que dice: «Vámonos, María, que aquí no hay más que castillos y que todos son iguales». Me dio una pena tremenda. Esto es maravilloso y en ocasiones no se aprecia como es debido. Hay desconocimiento. Me parece una incongruencia que alguien se gaste 1.500 euros en irse a Praga y no hayan hecho una visita por Cáceres, que es el tercer conjunto monumental de Europa. También es una incongruencia presumir de Cáceres sin haber hecho una visita guiada, que es algo bastante común.

-¿Cómo se ha formado sobre Cáceres? ¿De dónde proceden sus conocimientos?

-Llevo más de 50 años dedicado al estudio de Cáceres, leyendo cosas, y con una suerte especial porque me relaciono con gente que conoce documentos de primera mano. Nos reunimos en mi casa en unas tertulias maravillosas. He conseguido un par de veces que José Miguel de Mayoralgo venga al Aula HOY a hablar de los errores de la historiografía local.

-A pesar de que por la almendra monumental parece no haber pasado el tiempo, ¿ha habido muchos cambios en ella?

-La ciudad está definida en el siglo XV, pero ha seguido evolucionando. Mayoralgo dice que si a un cacereño del siglo XV lo pusiéramos en Santa María no sabría en qué ciudad estaba, porque la Plaza de Santa María no era tal. Delante había un cementerio, había unas casas que se intercambiaron entre Hernando de Obando y Obispo Galarza y que tiran para que luzcan sus fachadas. Cáceres ha evolucionado muchísimo, por eso yo no estaba en contra de Atrio, porque las ciudades tienen que estar vivas. El único requisito es que las cosas hay que hacerlas bien. Ahora se ha hecho accesible la Plaza de San Jorge, me parece una solución buena.

-¿Qué recomendaría al que llegue a Cáceres?

-Yo promocionaría hacer un programa definido, dirigido no tanto a grupos sino a familias o visitas individuales. Vienen un sábado, hacen una guía a la ciudad monumental con animación teatral. Hay algo que yo puse en marcha y que no conseguí apoyo. Se trataba de una guía teatralizada en la que los visitantes son los cacereños del siglo XV e Isabel la Católica les lee la ordenanza del desmoche y elige a los miembros del Ayuntamiento. Después llevaría a esos visitantes a tomar una tapa típica, un espacio en el que pudieran comer y escuchar música local. Por la tarde les llevaría a ver los Barruecos, que creo que es el complemento perfecto. Yo pretendo que Cáceres tenga una marca que nos defina con cuatro cosas: ciudad antigua, gastronomía, folclore y actividades culturales. Sería una buena idea que se coordinara la información para que el visitante pueda tener acceso a la programación cultural de la ciudad, porque es algo que enriquece, algo que gusta mucho. Una vez me encontré en Cáceres al ex alcalde de Madrid, Juan Barranco, y le llevé a un concierto. Quedó encantado.