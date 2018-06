La parroquia de San José pedirá una calle para Severiano Rosado Momento en el que el féretro de don Severiano es introducido en la fosa de la iglesia. :: lorenzo cordero El sacerdote recibió sepultura ayer dentro de la parroquia que él mismo impulsó hace 59 años en un funeral multitudinario MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Martes, 26 junio 2018, 12:27

«Quiero que me recuerden como alguien que ha querido a su parroquia», dijo Severiano Rosado Dávila (Guijo de Galisteo, Cáceres, 1929) en una entrevista concedida a este diario en 2009. Esa misma parroquia, la de San José, se llenó ayer por la tarde para dar el último adiós al que ha sido su párroco durante medio siglo. Allí estaban los integrantes del grupo scout Azimut, las voluntarias vicencianas de San Vicente de Paúl, los trabajadores de la residencia Nuestra Señora del Rosario, los profesores del colegio Nazaret, empleados del Obispado...

La iglesia se quedó pequeña para acoger un multitudinario funeral que estuvo presidido por el obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, y en el que participó una treintena de sacerdotes. Al término de la ceremonia, don Severiano, como era conocido en la ciudad, recibió sepultura dentro del propio templo. Desde ayer sus restos descansan en la parte derecha del presbiterio, en el interior de una fosa enterramiento hecha de forma expresa para él. Ese era su deseo: estar en la parroquia que él mismo puso en marcha en 1959, cuando apenas contaba con 27 años de edad. La parroquia echó a andar de forma provisional en las instalaciones del colegio San José. El edificio actual, situado en la avenida de Hernán Cortés, se bendijo en 1967.

«Hasta el último día he estado con él. Fue muy feliz. Siempre me decía que su deseo era enterrarse en su parroquia», recordaba ayer María Luisa García, directora durante tres décadas de la residencia de mayores Nuestra Señora del Rosario, impulsada también por el sacerdote. En ella ha vivido hasta el final de sus días. Don Severiano falleció el pasado domingo a los 88 años de edad víctima de alzhéimer. Tenía dos hermanas, Mery y Chari Rosado.

Hacer cumplir la voluntad del sacerdote no ha sido fácil. De hecho, se trata de un caso un tanto insólito. No es nada habitual que un cura reciba sepultura en una iglesia común. Se trata de una costumbre asociada a los obispos y a las catedrales. El último entierro de estas características que se recuerda en la ciudad fue el del prelado Jesús Domínguez, cuyos restos descansan desde 1990 en la Concatedral de San María.

María Luisa García transmitió a Ramón Piñero, sacerdote de San José, la voluntad de don Severiano. Y desde la Fundación Benéfico-Caritativa Severiano Rosado Dávila, integrada por la parroquia y la residencia de mayores para ensalzar la figura del fundador de San José, hicieron las gestiones oportunas. Tras reunirse con el obispo, solicitaron los permisos pertinentes al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura, que dio el visto bueno.

Las obras para realizar la fosa han estado supervisadas por Inmaculada Márquez, del estudio de arquitectura 'ARQ Técnicos'. El enterramiento, detalla, mide un metro de ancho y tiene una profundidad de 2,10 metros. «Está construida con muros de hormigón armado e impermeabilizada». La mayor complicación ha surgido por la aparición de rocas bajo el suelo de la iglesia, lo que obligó a contratar a una empresa especializada para romper las piedras existentes.

Ahora, avanza María Luisa García, la parroquia y la fundación centrarán sus esfuerzos en pedir una calle para Severiano Rosado en la ciudad. En 2012 fue reconocido por el Ayuntamiento como hizo adoptivo. La alcaldesa, Elena Nevado, asistió al funeral. Y desde 2009 cuenta con un busto a la entrada de la parroquia colocado con motivo de las bodas de oro de la misma.

Ayer muchos recordaban su sencillez y su pasión por los viajes. «Ha sido un hombre bueno. Ha llevado adelante los proyectos que tenía. Mucha gente ha viajado gracias a él. Ha estado en todas partes», resumía Ramón Piñero. «Era muy emprendedor. Me decía: 'si no hubiera sido sacerdote, me hubiera hecho empresario'», contaba a modo de anécdota María Luisa.