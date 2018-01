La paridad se alcanza en las parroquias cacereñas con la actividad de las monaguillas Miguel Ángel Morán, rector del Seminario diocesano. :: hoy La mayoría de las iglesias de la Diócesis de Coria-Cáceres cuenta con niños y niñas para asistir a los sacerdotes en las misas VICENTE M. ROSO (EFE) CÁCERES. Domingo, 28 enero 2018, 10:23

La mayoría de las parroquias de la Diócesis de Coria-Cáceres cuentan actualmente con algún monaguillo que asiste a los sacerdotes en el altar, un servicio en el que se da la paridad, pues, del mismo modo, niños y niñas, normalmente entre 7 y 10 años, ayudan a los párrocos durante las misas. Varios de estos monaguillos se reunieron ayer en el Seminario diocesano de Cáceres en un encuentro en el que han compartido experiencias y participado en catequesis. «Hay tantos niños como niñas, sin distinción, ayudando en la mesa del Señor. Ahí sí que hemos conseguido la paridad», ha afirmado, en declaraciones a Efe, el rector del Seminario de Coria-Cáceres, Miguel Ángel Morán, para quien se trata de una cantera de posibles vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. A su juicio, hombres y mujeres tienen su papel dentro de la Iglesia, incluso, apunta que si desapareciera el sexo femenino dentro de ella, la Iglesia dejaría de existir, ya que «la mayoría de las parroquias las llevan mujeres, en organización, preparación o en participación».

«La mayoría de los catequistas, cursillistas, de las personas que atienden las iglesias, que celebran la eucaristía, son mujeres. Hay más mujeres creyentes practicantes que hombres», afirma Morán.

Para el rector del Seminario cacereño, la menor asistencia de adultos a misa y las «reticencias» de los padres a «masificar» las actividades de sus hijos son las causantes de la bajada de los últimos años en el número de monaguillos, quienes, en esta diócesis, aprenden el servicio en la misma parroquia.

Desde 1964, en pleno Concilio Vaticano II, tanto niños como niñas pueden servir al presbítero católico en el altar, llevarle los objetos litúrgicos para la comunión, como el cáliz, la patena y el corporal, además de realizar otras funciones.

En el caso de la cacereña parroquia de Fátima, la misa dominical de jóvenes llega a contar con hasta trece monaguillos, la mitad niñas revestidas con su túnica blanca.

Un oficio, el de las chicas, que no siempre es bien visto por ciertos sectores eclesiales, sobre todo en el mundo anglosajón, algo que el formador del Seminario menor de Coria-Cáceres, Pável López, achaca a cuestiones culturales y a la forma de ser de cada sociedad y no a motivos doctrinales. López, natural de Perú, asistió como monaguillo en su parroquia de Trujillo, como también lo hizo su actual obispo, Francisco Cerro, en Malpartida de Cáceres, y recuerda que tenían que realizar turnos para organizarse, pues llegaron a ser veinte chicos. «Estar muy cerca del altar tiene algo especial, sentir que Cristo está a punto de hacerse presente en el pan y el vino y estar tan cerca hace que vivas mejor la misa», afirma López. Para Antonio Barrado, monaguillo de once años de la Ermita de la Paz de Cáceres, su momento más especial es en el que toca la campana cuando el sacerdote alza el pan y el vino consagrado, algo que en un futuro espera realizar por sí mismo, tras llevar cinco años de servicio al altar. Por su parte, Pablo Galán, de once años y natural de Montánchez, ayuda desde hace seis años al párroco de su pueblo. Empezó «llevando la agenda al sacerdote a la sacristía tras la misa» y tras un año empezó a revestirse como monaguillo.

Otro de los asistentes al encuentro de ayer en el Seminario ha sido el cántabro Juanjo, que con 17 años coordina a la docena de monaguillos de la parroquia de Fátima. «A unos les doy la patena, a otros, más pequeños, les digo que recojan las bolsas de la colecta, o que lleven el corporal y el purificador», apunta Juanjo, quien antes se «aburría» en las misas y ahora le resultan «más entretenidas», por lo que anima a los chavales más jóvenes a participar de este modo en la celebración dominical.