Le dan una paliza cuando corría por la noche en Cáceres Raúl Redondo, ayer, en el lugar en el que le agredieron. :: / LORENZO CORDERO «Me golpearon dos desconocidos con palos y patadas, hasta dejarme sin sentido», cuenta al Diario HOY la víctima SERGIO LORENZO Jueves, 15 junio 2017, 23:27

«Estaba corriendo a las once de la noche del miércoles. Hacía el mismo recorrido de siempre. Iba por el que llaman el cruce de La Cuchara, cuando desde Fuente Rocha puedes coger el camino a las minas de Valdeflores o el camino hacia el Residencial Universidad. Cogí este y cuando iba corriendo sentí un golpe en la cabeza que me hizo caer al suelo. Me debieron de dar por la espalda. En el suelo dos personas empezaron a golpearme con dos palos; me intentaba levantar, pero otra vez me daban en la cabeza, en la cara y me tumbaban. Volvía al suelo y allí me daban patadas en el rostro y me golpeaban con los palos otra vez. Creó que fueron unos tres minutos, pero todo fue muy rápido. Me dejaron sin sentido y se fueron». Es el relato de Raúl Redondo Rubio, cuya agresión está investigando la Policía Nacional.

Una vez que recobró el sentido, a los pocos minutos, Raúl fue, como pudo, a su casa, que está a unos ocho minutos del lugar de la agresión. Con la ayuda de un familiar acudió primero a urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara y de allí a la Comisaría para denunciar la agresión.

Agentes de la policía rastreaban ayer la zona en la que le dieron la paliza a la búsqueda de algo que pudiera ayudar a identificar a los agresores.

Raúl intenta recordar todo lo que ocurrió, pero insiste en que fue muy rápido. «Es una zona oscura y ni vi nada que pueda identificarlos, ni les escuché decir nada; sólo me golpeaban». En un principio pensó que le habían agredido con bates de béisbol y estaba convencido de que iban encapuchados, pero una vez transcurrido el tiempo no puede asegurarlo con certeza.

Artista y director de ocio

Raúl Redondo, de 41 años, es director de ocio y tiempo libre, trabajador de Natura 2000. También es artista, director artístico de Papoose Art Culture, destacando su labor como muralista.

La policía descarta un posible ajuste de cuentas por asuntos que tengan que ver con tráfico de drogas o algo similar, y mantiene la investigación abierta.

«La policía me ha dicho que también podía ser que la paliza tuviera que ver con un reto de internet, no sé», señala Raúl que ayer estaba con la cara hinchada, con moratones y cardenales. Llama la atención que gran parte de los golpes fueran en la cara y el que los dos agresores actuarán como si fuera una paliza por encargo. Todo parece indicar que habían estudiado el recorrido que hacía cada vez que salía a correr por la noche, y que le esperaron agazapados en una zona oscura para sorprender por la espalda. No hablaron entre ellos para que no pudiera identificarles.

«Solo recuerdo que me intentaba incorporar, para defenderme, pero me volvían a tirar al suelo con los golpes de los palos hasta dejarme sin sentido». La policía está investigando a individuos que hubieran tenido algún problema personal con la víctima de esta agresión, siguiendo la teoría de que habría contratado a dos individuos para que le dieran una paliza, buscando, sobre todo, hacerle daño en la cara.