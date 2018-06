Dos padres impugnan los puntos de 16 niños de la lista del Prácticas Imagen de archivo del colegio. La administración confirma que cuatro aspirantes a cursar Infantil en este centro aportan datos falsos C. NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 22 junio 2018, 08:56

Dos padres que aspiran a que sus hijos de tres años se escolaricen en el colegio público Prácticas han presentado 16 impugnaciones contra el listado de puntuaciones publicado por este centro, en el que ha habido una demanda de 57 niños para 50 plazas. La indignación de estos progenitores, que prefieren no dar sus nombres, procede de que puede que sus hijos se queden fuera del centro elegido «porque otros han falseado sus datos».

Aunque todavía no han salido las listas definitivas, han comprobado según el listado de puntos que sus hijos podrían quedarse fuera al contar solo con los ocho por domicilio en un caso, y con los ocho puntos por lugar de trabajo en otro. A la espera de que se asignen las plazas para alumnos con necesidades especiales (hay seis), el resto de los aspirantes de más baja puntuación entran en un sorteo para las plazas que queden libres. Es decir, que por delante de los niños con 8 puntos están todos aquellos que, además de zona, cuentan con mayor puntuación por renta, enfermedad, discapacidad, ser familia numerosa o tener hermanos escolarizados en el centro.

Pero la tesis de estos padres es que 16 de estos niños no cuentan con esta puntuación de forma limpia sino que «han mentido». Citan casos de niños que han puesto la dirección de sus abuelos o de pisos de uno de sus padres en donde realmente no viven. Para llegar a esta conclusión han examinado 50 expedientes y han denunciado la situación ante la comisión de escolarización de la Consejería de Educación. Tras pedir ésta al Ayuntamiento una comprobación de los datos se ha considerado que cuatro de ellos han aportado información que no es veraz, por lo cual se les restarán los puntos correspondientes. Estos dos padres no están satisfechos porque creen que el proceso «no es minucioso» y advierten de que «llegarán a donde haga falta» para que el proceso sea justo.