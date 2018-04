«Mi padre se quedó descolocado al ver su propia foto en la lápida de mi madre» Ana Rosa señala la esquina rota de la piedra. A la derecha, la foto de su padre sobre el nombre de su madre. / Lorenzo Cordero La madre de Ana Rosa Bravo murió hace un mes y la compañía de seguros ha puesto por error en la tumba la imagen de su padre, que está vivo MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 5 abril 2018, 21:00

«Ya no se van a reír más de mí. Hace un mes murió mi madre. No solo me han puesto la lápida rota, sino que mi sorpresa es que han puesto la foto de mi padre (vivo)». Ana Rosa Bravo Girado publicó el miércoles este mensaje en las redes sociales como muestra de su enfado e indignación por el trato recibido por la compañía con la que su familia tiene contratado el seguro de decesos, Santa Lucía.

Durante las últimas semanas había reclamado a la aseguradora un cambio de lápida, ya que la actual tiene rota una de sus esquinas. Ana Rosa, hija única, se había dirigido a la empresa por teléfono y mediante correo electrónico sin obtener una solución clara. «Abrían incidencias pero no resolvían nada», relata.

La gota que colmó el vaso y agotó toda su paciencia llegó a mitad de semana. El miércoles se acercó junto a su padre al cementerio de Cáceres para hacer un trámite y se llevó una desagradable sorpresa. «Bajamos a ver la lápida de mi madre y, de repente, descubrí la foto de mi padre puesta. Me cabrearon del todo», se sincera. «Y mi padre se quedó descolocado al ver su propia foto», narra la hija. Su madre está enterrada en la parte nueva del camposanto.

¿Cómo puede llegar a ocurrir algo así? A Ana Rosa Bravo le han dicho que se trata de un error. Tras hacer pública su queja, recibió una llamada de su compañía aseguradora. «Nos dicen que mi madre tenía un nombre poco común y que se han confundido», cuenta.

La fallecida se llama Tránsito Girado Sánchez. Tal y como reza en la lápida, nació el 15 de agosto de 1955 y falleció el pasado 5 de marzo. Tenía 62 años. Tras su nombre y apellidos, en la piedra aparece entre paréntesis otro nombre: Encarna.

Tránsito, explica su hija, era su nombre oficial, el que aparecía en su documento nacional de identidad. Pero todo el mundo la llamaba Encarna. «A mi madre iban a ponerle ese nombre, Encarna. Lo que ocurrió es que nació prematura, con seis meses y medio. Y el cura dijo que al nacer tan pronto se iba a morir y que la mejor opción era ponerle el santo del día, que era Tránsito», cuenta con detalle Ana Rosa.

La familia facilitó una foto del matrimonio con el fin de que se recortara la imagen de la esposa para la lápida. «Dos días después de su muerte, llevamos la foto. Era una imagen de los dos, del día de mi boda», apunta Ana Rosa. «Dejamos las cosas claras –agrega–. Además, en la lápida pone entre paréntesis el nombre de Encarna», añade.

Desperfectos

Al margen de la confusión por la foto, la hija está molesta con la aseguradora porque la lápida está rota en una de sus esquinas. Lo descubrió a los diez días de fallecer su madre. El 15 de marzo recibió un mensaje en su móvil en el que le informaban de que la lápida ya estaba en el cementerio. Ana Rosa la encontró colocada sobre el suelo y advirtió enseguida el defecto. Por entonces, la foto no estaba puesta porque suele tardar más en llegar.

«Llamé para que no colocaran la lápida. Me dijeron que iban a poner una reclamación y que no me preocupara», recuerda. Un día después volvió al cementerio. Primero habló con los operarios que estaban en la oficina para pedirles que no pusieran la piedra en ese estado. «Me fui tranquila y me acerqué a visitar la tumba de un familiar. Fue entonces cuando vi que la lápida de mi madre ya estaba colocada», señala. Habían ocultado el desperfecto –precisa– con una especie de tornillo plateado que se coloca entre una lápida y otra. Ana Rosa pidió entonces explicaciones tanto al encargado del cementerio como a Santa Lucía. «La rabia que me da es que se echan las culpas unos a otros. Llevas toda la vida pagando para que luego sucedan estas cosas», se lamenta.

Tras hacer pública su queja, precisa, recibió una llamada de su compañía para decirle que le pondrían nueva lápida. Este jueves a mediodía la foto de su padre ya había sido retirada.