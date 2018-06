Casado zanja en Cáceres la polémica de los inscritos para votar al sucesos de Rajoy Pablo Casado, durante un acto con afiliados del PP en Cáceres:: / LORENZO CORDERO El precandidato a la Presidencia del PP dice que lo importante es un proyecto «ilusionante» E.P. Miércoles, 27 junio 2018, 18:47

El precandidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha zanjado la polémica sobre el escaso número de afiliados que se han inscrito para participar en el proceso de primarias para elegir al presidente nacional del partido. Casado, que había pedido que se ampliara el plazo de inscripción, asegura ahora que «acata» los estatutos y que «no hay que entrar en un bucle» respecto a este tema. Sólo un 7,6% de sus afiliados elegirá al sucesor de Rajoy. En Extremadura, menos del 6% dde los afiliados se han apuntado en el proceso.

«Yo he dicho que no es una buena noticia el número de inscritos porque me hubiera gustado que hubiera más y mi proyecto pretende precisamente ilusionar al partido, y el principal síntoma de desilusión es que no se participe en un proyecto interno tan importante como es el congreso nacional», ha asegurado el precandidato.

A renglón seguido, ha matizado que acata las normas y lo que diga el comité organizador del congreso. «No podemos perder mucho tiempo en mirarnos el ombligo» ni «en discutir si son galgos o podencos», ha incidido, al tiempo que apuesta por «salir a ganar» y a «ilusionar a la gente» haciendo una política de «proximidad», como la que se lleva a cabo en el municipalismo.

Casado ha participado a primera hora de la tarde en una reunión con afiliados en Cáceres y, minutos antes, ha explicado a los medios que en esta campaña se hará 20.000 kilómetros para «escuchar a la gente» y «mantener un contacto directo».

«Yo quiero un partido como las alcaldías. Quiero que mi partido sea la Plaza Mayor de España y que no sea una corrala de intrigas, que no esté fracturado y que no estemos hablando solo de actualidad, sino que le digamos a la gente lo que debe ocurrir en España», ha subrayado Casado. «Reivindicamos esas señas de identidad porque cuando gobernamos lo hacemos bien», ha recalcado.